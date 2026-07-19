Τελικός Μουντιάλ 2026: Τα αστρονομικά ποσά του Ισπανία – Αργεντινή – Τόσα χρήματα θα εισπράξει ο νικητής

Η FIFA θα διαθέσει χρηματικό έπαθλο ύψους 37,1 εκατ. ευρώ στην ομάδα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ 2026, στον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Οι δύο εθνικές ομάδες θα αναμετρηθούν στις 22:00, με στόχο την κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Εκτός από τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, η νικήτρια θα εξασφαλίσει και το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο της διοργάνωσης.

Τα χρηματικά έπαθλα του τελικού

Η ομάδα που θα επικρατήσει στον τελικό θα λάβει 37.100.000 ευρώ. Η Ισπανία διεκδικεί την κατάκτηση του τίτλου, ενώ η Αργεντινή επιδιώκει να διατηρήσει τα σκήπτρα της και να αναδειχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση.

Η φιναλίστ που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση θα εισπράξει 24.500.000 ευρώ.

Τα ποσά για την τρίτη και την τέταρτη θέση

Η Αγγλία, η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση μέσω του μικρού τελικού, θα λάβει 21.500.000 ευρώ. Η Γαλλία, που ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στην τέταρτη θέση, θα εισπράξει 20.000.000 ευρώ.

Τα χρηματικά έπαθλα αποτυπώνουν το οικονομικό μέγεθος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τη FIFA να κατανέμει σημαντικά ποσά στις τέσσερις ομάδες που έφτασαν έως την τελική φάση της διοργάνωσης.