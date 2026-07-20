Τραγωδία στη Γουιάνα: Τεράστιο κύμα ανέτρεψε φεριμπότ στον Ατλαντικό – Σε εξέλιξη οι έρευνες για 66 αγνοούμενους

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Γουιάνα, μετά τη βύθιση φεριμπότ στο οποίο επέβαιναν 133 άνθρωποι. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 επιβάτες, ενώ οι υπόλοιποι 66 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το ναυάγιο συνιστά μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών για τη μικρή, αγγλόφωνη χώρα της Νότιας Αμερικής, με πληθυσμό περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Παρά τον πλούτο της σε πετρελαϊκά αποθέματα -τα μεγαλύτερα κατά κεφαλήν στον κόσμο- η Γουιάνα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές προκλήσεις, προσβλέποντας στην αξιοποίηση των ενεργειακών της πόρων για να περιορίσει τη φτώχεια.

An aging ferry carrying 133 people capsized off the coast of Guyana, with 67 saved and rescuers searching for 66 missing. Initial signs are that the MV Barima, built in 1939, was hit by a big wave and flipped over after it departed Saturday from Georgetown.… pic.twitter.com/6AuIFrlZlZ — AFP News Agency (@AFP) July 19, 2026

Γύρω στο μεσημέρι σήμερα, τοπική ώρα, το Κέντρο Συντονισμού συνέχιζε τη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ζωντανοί ανασύρθηκαν 67 άνθρωποι, εκ των οποίων 41 άνδρες, 11 γυναίκες και 15 παιδιά, έξι αγόρια και εννέα κορίτσια, ανέφερε η κυβέρνηση.

Η ζώνη των ερευνών επεκτάθηκε από τα 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα στα 1.070. «Ντόπιοι αλιείς, που γνωρίζουν καλά την περιοχή, μετέχουν στις επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Σε ένα βίντεο, έχοντας δίπλα του συγγενείς των επιβατών, ο υπουργός Δημόσιων Έργων, Χουάν Ετζχίλ, είπε ότι «ένα τεράστιο κύμα ανέτρεψε το Barima».

«Κοιμόμασταν όλοι όταν το πλοίο ανατράπηκε», είπε ο 18χρονος Γουέιν Κίτσον μιλώντας στο τοπικό μέσο Kiskadee Watch στο Τσάριτι, ένα χωριό στη βορειοδυτική ακτή της Γουιάνας. Ο νεαρός φοβάται όμως ότι η σύζυγός του και η κόρη τους χάθηκαν. Ο ίδιος, αν και τραυματίστηκε ελαφρά στο δεξί χέρι, στο ένα πόδι και στον λαιμό, κολυμπούσε στον ωκεανό επί σχεδόν έξι ώρες, μέχρι που τον εντόπισαν και τον διέσωσαν.

Το φεριμπότ απέπλευσε από την πρωτεύουσα Τζορτζτάουν το βράδυ του Σαββάτου και βγήκε στην ανοιχτή θάλασσα. Στη συνέχεια θα ανέβαινε έναν ποταμό για να φτάσει στο Πορτ Καϊτούμα, ένα λιμάνι στην καρδιά του τροπικού δάσους της χώρας.

Το πλοίο Barima ήταν χωρητικότητας 300 ατόμων και δεν ήταν υπερφορτωμένο, αφού μετέφερε μόνο 116 επιβάτες και 17μελές πλήρωμα. Ναυπηγήθηκε το 1939, σύμφωνα με τον ιστότοπο Vesselfinder, κάτι που σημαίνει ότι εκτελούσε δρομολόγια εδώ και 87 χρόνια. Είχε συντηρηθεί για τελευταία φορά (σε ξηρή δεξαμενή) το 2024, λειτουργούσε με νέες μηχανές και εκτελούσε τρία με τέσσερα ταξίδια τον μήνα προς το Πορτ Καϊτούμα.

Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις 23.00, τοπική ώρα (06.00 σήμερα, ώρα Ελλάδας).

«Διατηρούμε τις ελπίδες ότι θα τους βρούμε όλους», είπε ο Χουάν Ετζχίλ.