Εύβοια: Οι πρώτες εικόνες από την φωτιά που καίει στο Αλιβέρι

Πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε κατοικίες και στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στο Αλιβέρι Ευβοίας. Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων.

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Εύβοια, Αλιβέρι, Φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στους πρόποδες του Ριζόκαστρου, κοντά σε σπίτια και στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ.
  • Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα της 20ής ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
  • Στην κατάσβεση συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και των ΟΤΑ.

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στους πρόποδες του Ριζόκαστρου, στην περιοχή του Αλιβερίου Ευβοίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε σημείο που βρίσκεται κοντά σε κατοικίες και στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ΑΓΕΤ.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς.

Δείτε τις πρώτες εικόνες

Εύβοια, Αλιβέρι, Φωτιά

Εύβοια, Αλιβέρι, Φωτιά

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