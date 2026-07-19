Εύβοια: Οι πρώτες εικόνες από την φωτιά που καίει στο Αλιβέρι

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στους πρόποδες του Ριζόκαστρου, στην περιοχή του Αλιβερίου Ευβοίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε σημείο που βρίσκεται κοντά σε κατοικίες και στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ΑΓΕΤ.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς.

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