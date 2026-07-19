Άργος Ορεστικό: Μεθυσμένος εισέβαλε με αυτοκίνητο στο στρατόπεδο

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Ένας 52χρονος μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στο στρατόπεδο και παραλίγο να παρασύρει τα στελέχη της μονάδας στο Άργος Ορεστικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος είχε ως αποτέλεσμα να προσκρούσει με μεγάλη δύναμη στην κεντρική πύλη του 574ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε το αυτοκίνητο κατέστρεψε τη σιδερένια μπάρα ασφαλείας και εισήλθε στον προαύλιο χώρο του στρατοπέδου.

Χάρη στην άμεση αντίδρασή τους, οι στρατιωτικοί κατάφεραν να αποφύγουν το όχημα, αποτρέποντας έναν σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον 52χρονο και τον μετέφεραν στο τμήμα.

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν όλες οι παραβάσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την υπόθεση.