Ισπανία – Αργεντινή: Live ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026
Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 έφτασε. Τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα στο New York New Jersey Stadium, όπου στις 22:00 ξεκίνησε η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αργεντινή, που θα δώσουν μάχη για να κατακτήσουν το τρόπαιο.
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης αντιμετωπίζει την κάτοχο του παγκόσμιου τίτλου στον 23ο τελικό της διοργάνωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο 39χρονος αρχηγός της Αργεντινής Λιονέλ Μέσι και ο κατά 20 χρόνια νεότερός του διεθνής της Ισπανίας, Λαμίν Γιαμάλ.
Ο τελικός αναμένεται θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά διευρυμένη διακοπή ημιχρόνου, διάρκειας από 20 έως 30 λεπτά, λόγω της διεξαγωγής του «Halftime Show».
Η Αργεντινή διεκδικεί τον δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο της, τέσσερα χρόνια μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Κατάρ. Σε περίπτωση νίκης, θα γίνει η πρώτη ομάδα που διατηρεί τον τίτλο μετά τη Βραζιλία των Πελέ, Βάβα και Γκαρίντσα το 1962.
Η Ισπανία επιδιώκει να επαναλάβει την επιτυχία του 2010, όταν κατέκτησε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της δύο χρόνια μετά το Euro 2008. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε φτάνει στον τελικό έχοντας κατακτήσει το Euro 2024 και παραμένοντας αήττητη σε 37 διαδοχικούς αγώνες.
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Στα πρώτα λεπτά η Ισπανία φαίνεται να έχει μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι και πρωταγωνιστεί στην κατοχή της μπάλας.
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Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού Ισπανία-Αργεντινή
Αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για τον μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, που ρίχνει την αυλαία στο Μουντιάλ 2026.
Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων.
Η Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ αντιμετωπίζει την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στο Νιού Τζέρσεϊ, με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ 2026.
Στο μεγάλο αυτό «ραντεβού», οι δύο ομάδες θα παραταχθούν με τους εξής ποδοσφαιριστές στις βασικές τους ενδεκάδες:
Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ
Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες
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