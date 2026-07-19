Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού Ισπανία-Αργεντινή

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Αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για τον μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, που ρίχνει την αυλαία στο Μουντιάλ 2026.

Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων.

Η Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ αντιμετωπίζει την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στο Νιού Τζέρσεϊ, με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ 2026.

Στο μεγάλο αυτό «ραντεβού», οι δύο ομάδες θα παραταχθούν με τους εξής ποδοσφαιριστές στις βασικές τους ενδεκάδες:

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες