Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού Ισπανία-Αργεντινή

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Ισπανία-Αργεντινή
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για τον μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, που ρίχνει την αυλαία στο Μουντιάλ 2026.

Τελικός Μουντιάλ 2026: Η Νέα Υόρκη ζει στους ρυθμούς της «μάχης» Ισπανίας και Αργεντινής

Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων.

Η Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ αντιμετωπίζει την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στο Νιού Τζέρσεϊ, με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ 2026.

Μουντιάλ 2026: Ισπανία και Αργεντινή διεκδικούν μια θέση… στον ήλιο – Η πορεία τους μέχρι τον τελικό και η προϊστορία

Στο μεγάλο αυτό «ραντεβού», οι δύο ομάδες θα παραταχθούν με τους εξής ποδοσφαιριστές στις βασικές τους ενδεκάδες:

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ

USA Today: Αυτός είναι ο τελικός της Ισπανίας, όποιος κι αν σηκώσει το Μουντιάλ

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ