Άννα Πρέλεβιτς: Η τρυφερή φωτογραφία με τις δίδυμες κόρες της – «Αχ, αυτή η αγκαλιά…»

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Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Άννα Πρέλεβιτς, η οποία έχει αφοσιωθεί στον νέο της ρόλο ως μητέρα, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή με τις δίδυμες κόρες της.

Η Άννα Πρέλεβιτς, που παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους άλλη μία στιγμή από τη νέα καθημερινότητά της.

Σε ανάρτησή της στο Instagram δημοσιεύει μία τρυφερή φωτογραφία με τις δύο μικρές στην αγκαλιά της.

«Αχ, αυτή η αγκαλιά… Για πόσο ακόμα θα χωράνε και οι δύο μαζί στην αγκαλιά μου; Ρουφάω την κάθε στιγμή όσο μπορώ, γιατί ο χρόνος περνάει τόσο μα τόσο γρήγορα… », έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την εικόνα: