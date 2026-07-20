Λορέντζο Καριέρε: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες που μοιράστηκαν τα αδέλφια του μετά την κηδεία

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, έπειτα από σοβαρή περιπέτεια υγείας. Ο μουσικός και πρώην παίκτης ριάλιτι άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τετάρτης (15/7), με την είδηση του θανάτου του να συγκλονίζει τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς τόσο ο ίδιος και όσο και η σύζυγός του, Έλενα Κατραβά, είχαν επιλέξει να το κρατήσουν ιδιωτικό.

Φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον Λορέντζο Καριέρε σε κλίμα συγκίνησης στο Παλαιό Ψυχικό το πρωί του Σαββάτου (18/7). Λίγες ώρες αργότερα, τα αδέλφια του, Λιάνα και Γιώργος Καριέρε, δημοσίευσαν δύο σπάνιες φωτογραφίες του, προκαλώντας συγκίνηση στους διαδικτυακούς του φίλους.