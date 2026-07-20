Λορέντζο Καριέρε: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες που μοιράστηκαν τα αδέλφια του μετά την κηδεία

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Λορέντζο Καριέρε
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, έπειτα από σοβαρή περιπέτεια υγείας. Ο μουσικός και πρώην παίκτης ριάλιτι άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τετάρτης (15/7), με την είδηση του θανάτου του να συγκλονίζει τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς τόσο ο ίδιος και όσο και η σύζυγός του, Έλενα Κατραβά, είχαν επιλέξει να το κρατήσουν ιδιωτικό.

Φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον Λορέντζο Καριέρε σε κλίμα συγκίνησης στο Παλαιό Ψυχικό το πρωί του Σαββάτου (18/7). Λίγες ώρες αργότερα, τα αδέλφια του, Λιάνα και Γιώργος Καριέρε, δημοσίευσαν δύο σπάνιες φωτογραφίες του, προκαλώντας συγκίνηση στους διαδικτυακούς του φίλους.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ