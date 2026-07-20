Θεσσαλονίκη: Προσαγωγές μετά την ένταση στο Δικαστικό Μέγαρο

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Μετά την ένταση που σημειώθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7), αμέσως μετά την απόφαση για την προφυλάκιση του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως έχει συλληφθεί μια νεαρή γυναίκα.

Πώς ξεκίνησε η ένταση

Η ένταση ξεκίνησε στο εσωτερικό του Δικαστικού Μεγάρου, όταν ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον 25χρονο ήρθε σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις.

Το σκηνικό μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον εξωτερικό χώρο, όπου η ΕΛ.ΑΣ. έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων.