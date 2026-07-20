Θεσσαλονίκη: Προσαγωγές μετά την ένταση στο Δικαστικό Μέγαρο

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως έχει συλληφθεί μια νεαρή γυναίκα.

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Περιπολικό, Αστυνομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετά την ένταση που σημειώθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων.
  • Η ένταση ξεκίνησε μετά την απόφαση για την προφυλάκιση του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φονικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα.
  • Ομάδα αλληλέγγυων στον 25χρονο ήρθε σε αντιπαράθεση με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων.

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Μετά την ένταση που σημειώθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7), αμέσως μετά την απόφαση για την προφυλάκιση του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων.

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Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως έχει συλληφθεί μια νεαρή γυναίκα.

Πώς ξεκίνησε η ένταση

Η ένταση ξεκίνησε στο εσωτερικό του Δικαστικού Μεγάρου, όταν ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον 25χρονο ήρθε σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις.

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ένταση στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Το σκηνικό μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον εξωτερικό χώρο, όπου η ΕΛ.ΑΣ. έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων.

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