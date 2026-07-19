Πρόκληση της Άγκυρας: Μιλά για «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη

Νέα πρόκληση της Άγκυρας, με τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, να κάνει λόγο για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάννης και παραβιάσεις δικαιωμάτων σε βάρος της «τουρκικής μειονότητας» της Δυτικής Θράκης.

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει ακόμη οκτώ δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης, με την αιτιολογία του ανεπαρκούς αριθμού μαθητών. Με την τελευταία αυτή απόφαση, ο αριθμός των μειονοτικών δημοτικών σχολείων μειώνεται πλέον στα 76.

Η δημιουργία νέων εμποδίων στις εγγραφές της πρώτης τάξης στο 1ο Τουρκικό Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα των συστηματικών πρακτικών που αποσκοπούν στη σταδιακή αποδυνάμωση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις και πρακτικές συνιστούν παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης.

Καλούμε εκ νέου την Ελλάδα, η οποία εξακολουθεί να αποφεύγει την εφαρμογή των αποφάσεων διεθνών δικαστηρίων που διαπιστώνουν παραβιάσεις δικαιωμάτων σε βάρος της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, καθώς και των συστάσεων των κυριότερων ευρωπαϊκών θεσμών, να ενεργήσει σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της».