Τεχεράνη: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ ευνοεί το Ιράν – Η διπλωματία είναι εργαλείο όπως και ο πόλεμος

Εν μέσω αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο παρά το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) του Ιουνίου, η ηγεσία του Ιράν διακηρύσσει ότι η συμφωνία εξυπηρετεί πλήρως τα εθνικά της συμφέροντα.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει πως οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον παραμένουν ανοιχτοί μέσω διαμεσολαβητών, προειδοποιώντας παράλληλα με σφοδρή απάντηση σε ενδεχόμενη αμερικανική χερσαία επιχείρηση.

«Κανένα μονομερές όφελος για την αμερικανική πλευρά»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι το MoU που υπεγράφη με τις ΗΠΑ ευνοεί σε μεγάλο βαθμό την Τεχεράνη.

«Σε καμία από τις 14 υποπαραγράφους δεν υποχωρήσαμε από τα δικαιώματα, τις αρχές, τα εθνικά μας συμφέροντα, τις επαναστατικές μας αξίες και τις πεποιθήσεις μας. Ένα μεγάλο μέρος των επιτευγμάτων υπήρξε υπέρ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και πρακτικά δεν μπορεί να βρεθεί καμία ρήτρα που να έχει δημιουργήσει μονομερές όφελος για την αμερικανική πλευρά».

Παρά την υπογραφή της συμφωνίας τον Ιούνιο, οι εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην περιοχή του Κόλπου επανήλθαν αυτόν τον μήνα.

Διπλωματία, διαμεσολαβητές και διάψευση

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαϊλ Μπαγκαΐ, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το αν η πόρτα των συνομιλιών με τις ΗΠΑ έχει πλέον κλείσει, υπογράμμισε ότι η χώρα ασκεί διπλωματία και «αμύνεται» με γνώμονα τα εθνικά της συμφέροντα.

«Απορρίπτω το δίλημμα “ή πόλεμος ή διπλωματία”. Η διπλωματία είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου προασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα, ακριβώς όπως και ο πόλεμος. Όπως οι ένοπλες δυνάμεις είναι ακλόνητες στο πεδίο της άμυνας, έτσι και οι διπλωμάτες υποχρεούνται να προστατεύουν τα δικαιώματα της χώρας στον τομέα των διαπραγματεύσεων, παρά την πανουργία και την πίεση του εχθρού».

Ο Μπαγκαΐ αποκάλυψε επίσης ότι οι επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται μέσω τρίτων.

«Έχουμε ενημερωθεί από διαμεσολαβητές. Έχουμε λάβει μηνύματα, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά η ουσία είναι ότι ο διπλωματικός μηχανισμός δραστηριοποιείται τις τελευταίες ημέρες και μας έχουν μεταφερθεί ιδέες από συγκεκριμένους διαμεσολαβητές».

Παράλληλα, ο Ιρανός εκπρόσωπος διέψευσε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ -ο οποίος χαιρέτισε την Τετάρτη την απελευθέρωση της Αμερικανίδας υπηκόου Ντένα Καράρι ως χειρονομία «καλής θέλησης»– ξεκαθαρίζοντας ότι κανένας Αμερικανός δεν αφέθηκε ελεύθερος.

«Το εν λόγω άτομο δεν ήταν ούτε φυλακισμένο ούτε εκκρεμούσε υπόθεση εναντίον του», ισχυρίστηκε ο Μπαγκαΐ.

Ευθύνες στις ΗΠΑ και προειδοποίηση για τη νήσο Χαργκ

Σχετικά με την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης, ο Μπαγκαΐ έριξε την ευθύνη αποκλειστικά στην αμερικανική πλευρά.

«Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι δεν τρέφουμε εχθρότητα προς τις χώρες της περιοχής, αλλά περιμένουμε από αυτές να πράξουν το καθήκον τους και να μην επιτρέψουν επιθέσεις κατά του Ιράν από το έδαφός τους. Όσο συνεχίζονται αυτά τα εγκλήματα, οι ένοπλες δυνάμεις μας θα απαντούν σε αυτά», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σχολιάζοντας τις απειλές του Τραμπ για κατάληψη της νήσου Χαργκ —του στρατηγικού νησιού που απέχει 55 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές στην επαρχία Μπουσέχρ και αποτελεί την «καρδιά» της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας— ο Μπαγκαΐ προειδοποίησε ότι τις ΗΠΑ τις περιμένουν οι «συνέπειες κάθε τυχοδιωκτισμού».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στην ηγεσία του Ιράν υπάρχουν άνθρωποι που «μετρούν τα λεπτά αντίστροφα για να υποδεχθούν» τις αμερικανικές δυνάμεις σε περίπτωση οποιασδήποτε χερσαίας εισβολής.