«Στο κόκκινο» η Μέση Ανατολή: 9η νύχτα αμερικανικών πληγμάτων και ιρανικά αντίποινα – Παράλυση στα Στενά του Ορμούζ

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Ένας νεκρός Αμερικανός στρατιώτης στο Ιράκ έγινε η αφορμή για την ένατη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, πυροδοτώντας άμεσα ιρανικά αντίποινα στο Μπαχρέιν και εκτινάσσοντας την τιμή του πετρελαίου.

Με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ να βρίσκεται υπό πλήρη παράλυση και τη διπλωματία να υποχωρεί μπροστά στα εκατέρωθεν πλήγματα, η Μέση Ανατολή οδηγείται ανεξέλεγκτα προς μια γενικευμένη σύρραξη.

Νέες επιθέσεις και αντίποινα

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών νωρίς τη Δευτέρα στοχεύοντας το Ιράν, αμέσως μετά την ανακοίνωση του θανάτου ενός ακόμη Αμερικανού στρατιωτικού.

Το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας επίθεση κατά του Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του Ναυτικού των ΗΠΑ.

Οι τελευταίες επιθέσεις έδειξαν για άλλη μια φορά πως, βήμα προς βήμα, οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν πλησιάσει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, καθώς η συμφωνία του περασμένου μήνα -η οποία αποσκοπούσε στον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών- έχει καταρρεύσει και η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν παραλύσει.

Και οι δύο πλευρές έχουν βάλει στο στόχαστρο πολιτικές υποδομές από τις οποίες εξαρτώνται εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ το πετρέλαιο τύπου Brent ξεπέρασε τη Δευτέρα τα 90 δολάρια το βαρέλι, τροφοδοτώντας περαιτέρω την παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η σύγκρουση.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στο Ιράκ το Σάββατο κατά τη διάρκεια «ελεγχόμενης πυροδότησης» ενός ιρανικού drone που είχε καταρριφθεί. Ο αμερικανικός στρατός είχε επίσης ανακοινώσει ότι δύο στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στην Ιορδανία.

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά πάλι απόψε», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Και το κάναμε αυτό προς τιμήν» των στρατιωτών που σκοτώθηκαν, πρόσθεσε.

9η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιδρομών

Η Κεντρική Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ένα νέο κύμα πληγμάτων νωρίς τη Δευτέρα, εισερχόμενη πλέον στην ένατη συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων.

Η CENTCOM ανέφερε ότι έβαλε στο στόχαστρο «ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας και παράκτιας επιτήρησης, ναυτικές δυνατότητες, χώρους εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών».



Δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση από το Ιράν για θύματα ή ζημιές από τις επιθέσεις. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο νότιο και βορειοδυτικό Ιράν.

Καθώς ξεκινούσαν τα πλήγματα, ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες νωρίς τη Δευτέρα στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό.

Παραμένει ασαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά στα ανοικτά του Ομάν — μια θαλάσσια διαδρομή την οποία ο στρατός των ΗΠΑ έχει ενθαρρύνει τα πλοία να ακολουθούν για να αποφύγουν τον έλεγχο του Ιράν.

Λίγο αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ισχυρίστηκαν ότι στόχευαν δεξαμενόπλοια στα Στενά.

Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα πλήττοντας χώρες-συμμάχους των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Κομβικός ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να βάλει στο στόχαστρο τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και τις γέφυρες του Ιράν, προκειμένου να αναγκάσει την Τεχεράνη να χαλαρώσει τον έλεγχό της στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου πριν από τον πόλεμο.

Οι πρόσφατες επιθέσεις υποδηλώνουν ότι ο αμερικανικός στρατός θέτει σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια για να σταματήσουν τις αποστολές αργού πετρελαίου. Ο στρατός δήλωσε το Σάββατο ότι έκτοτε έχει εκτρέψει έξι πλοία και ακινητοποιήσει ένα.

Εν τω μεταξύ, έχει ήδη συμπληρωθεί το μέσον του χρονικού διαστήματος των 60 ημερών που όριζε το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) για τη διαπραγμάτευση του οριστικού τερματισμού του πολέμου και άλλων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά ότι «πρέπει να είναι πραγματικές».

«Θα συνεχίσουμε να απαντάμε. Εάν ανοίξει η πόρτα για τη διπλωματία — εάν οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κάτι παραγωγικό για το Ιράν κερδίσουν και πάρουν τον έλεγχο αυτού του συστήματος ή πάρουν τον έλεγχο των διαπραγματεύσεων — αυτό θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Δυστυχώς, δεν βρισκόμαστε εκεί απόψε».

Ο απολογισμός των θυμάτων

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 517 έχουν τραυματιστεί στους τελευταίους γύρους των αμερικανικών πληγμάτων.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, 17 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους.