Ιράν: Νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων – Αναφορές για εκρήξεις στα νοτιοδυτικά της χώρας

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Ιράν
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Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται για ένατη διαδοχική νύχτα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, οι επιθέσεις άρχισαν στις 19:00 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (ET) και έχουν στόχο τη «συνεχή υποβάθμιση» των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων που, όπως υποστηρίζει η αμερικανική πλευρά, χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και ναυτικών που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε Χουζεστάν, Ταμπρίζ και Κοναράκ

Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

Οι εκρήξεις καταγράφηκαν στις πόλεις-λιμάνια Μαχσάχρ και Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί, δύο σημαντικές παράκτιες περιοχές με βιομηχανική και ενεργειακή δραστηριότητα στον Περσικό Κόλπο.

Το ιρανικό κρατικό δίκτυο Press TV μετέδωσε αναφορές για αμερικανικές επιθέσεις στην πόλη Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι τέθηκαν σε λειτουργία συστήματα αεράμυνας στην περιοχή Κοναράκ, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Επίθεση σε «κέντρο διοίκησης του εχθρού» στη Συρία ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον «κέντρου διοίκησης του εχθρού» στην περιοχή Ατ Τανφ της Συρίας, σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι Φρουροί διεξήγαγαν «αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον κέντρου διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού στην περιοχή Ατ Τανφ της Συρίας, σε αντίποινα για το αίμα των στρατιωτών που έπεσαν μάρτυρες στην Ιρανσάρ», πόλη του νοτιοδυτικού Ιράν, ανέφερε το IRNA μέσω Telegram.

Ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν

Συναγερμός σήμανε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο Μπαχρέιν, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του εμιράτου.

Χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία του, ανέφερε μέσω X πως «ήχησε η σειρήνα» και συνέστησε «στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

Το Μπαχρέιν, που φιλοξενεί το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου και σημαντικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης τις τελευταίες ημέρες.

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