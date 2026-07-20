Ιράν: Νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων – Αναφορές για εκρήξεις στα νοτιοδυτικά της χώρας

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται για ένατη διαδοχική νύχτα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, οι επιθέσεις άρχισαν στις 19:00 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (ET) και έχουν στόχο τη «συνεχή υποβάθμιση» των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων που, όπως υποστηρίζει η αμερικανική πλευρά, χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και ναυτικών που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

Αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε Χουζεστάν, Ταμπρίζ και Κοναράκ

Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

Οι εκρήξεις καταγράφηκαν στις πόλεις-λιμάνια Μαχσάχρ και Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί, δύο σημαντικές παράκτιες περιοχές με βιομηχανική και ενεργειακή δραστηριότητα στον Περσικό Κόλπο.

Το ιρανικό κρατικό δίκτυο Press TV μετέδωσε αναφορές για αμερικανικές επιθέσεις στην πόλη Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι τέθηκαν σε λειτουργία συστήματα αεράμυνας στην περιοχή Κοναράκ, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced a new wave of strikes against Iran. Footage shows two U.S. Air Force airstrikes targeting Tabriz in northwestern Iran. https://t.co/yc4mxcWLjg pic.twitter.com/DdtTXiELDn — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) July 19, 2026

Επίθεση σε «κέντρο διοίκησης του εχθρού» στη Συρία ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον «κέντρου διοίκησης του εχθρού» στην περιοχή Ατ Τανφ της Συρίας, σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι Φρουροί διεξήγαγαν «αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον κέντρου διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού στην περιοχή Ατ Τανφ της Συρίας, σε αντίποινα για το αίμα των στρατιωτών που έπεσαν μάρτυρες στην Ιρανσάρ», πόλη του νοτιοδυτικού Ιράν, ανέφερε το IRNA μέσω Telegram.

⚡️🚨 IRGC statement: attack on US Army special operations command center at Al-Tanf, Syria killed a large number of American forces and destroyed a radar system and several helicopters. IRGC calls the strike a response to soldiers killed in Pambour, Iran Shahr. (IRGC statement… — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 19, 2026

Ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν

Συναγερμός σήμανε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο Μπαχρέιν, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του εμιράτου.

Χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία του, ανέφερε μέσω X πως «ήχησε η σειρήνα» και συνέστησε «στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

Το Μπαχρέιν, που φιλοξενεί το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου και σημαντικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης τις τελευταίες ημέρες.