Marfin: Τα «σημάδια» πίσω από τις κουκούλες – Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες το 2010

Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του «ψηλού με τη βαριοπούλα», ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να είχε ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, Δ. ΠΑΝΑΝΟΥ – Realnews

Eνα βήμα πιο κοντά στην εξιχνίαση μιας από τις πιο σκοτεινές και αιματηρές υποθέσεις βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. Δεκαέξι χρόνια μετά το φρικτό έγκλημα στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, η νέα δικογραφία που σχηματίστηκε φέρνει στο φως καταλυτικά στοιχεία για τους βασικούς υπόπτους της τραγωδίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες που αποκαλύπτει η Realnews και προέρχονται από αστυνομικές πηγές με απόλυτη γνώση της υπόθεσης, οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (του λεγόμενου «ελληνικού FBI») και ειδικότερα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής (Ανθρωποκτονιών) έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον άνδρα με το νούμερο 8 από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα της 5ης Μαΐου του 2010. Πρόκειται για το πρόσωπο που οι Αρχές αποκαλούν ως ο «ψηλός με τη βαριοπούλα», καθώς έχει χαρακτηριστικό σωματότυπο και φαίνεται να σπάει τη βιτρίνα της τράπεζας, στιγμές πριν από την πυρπόλησή της με βόμβες μολότοφ.

Τα στοιχεία που «δένουν» τον ύποπτο και «κλειδώνουν» τη συμμετοχή του στο έγκλημα δεν είναι μόνο κινητά, όπως καπέλα, σακίδια και ρούχα, όπως έχει γίνει γνωστό, αλλά και συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του 42χρονου σήμερα συλληφθέντος. Πρόκειται για φυσικά σημάδια στα ακάλυπτα σημεία του προσώπου του. Η ταυτοποίηση προέκυψε μέσα από έναν συνδυασμό ψηφιακών και βιομετρικών δεδομένων, τα οποία ανιχνεύθηκαν μέσω εξελιγμένων μεθόδων ανάλυσης εικόνας.

Το άλμπουμ

Ενα ηλεκτρονικό άλμπουμ διακοπών στην Ικαρία από το καλοκαίρι του 2009, λιγότερο από έναν χρόνο πριν από την τραγωδία, ήταν ένα από τα πλέον πολύτιμα ερευνητικά στοιχεία που έφτασε στα χέρια του Ανθρωποκτονιών από το αρχείο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για φωτογραφίες μιας παρέας αντιεξουσιαστών, γνωστών στις Αρχές, οι οποίοι εκείνη την εποχή έκαναν ανέμελες διακοπές στην Ικαρία. Ανάμεσα σε αυτά τα άτομα ήταν και ο «ψηλός», ένας άνδρας ύψους 1,91 μ., ο οποίος φορούσε γυαλιά μυωπίας και είχε ένα χαρακτηριστικό βάδισμα.

Το άλμπουμ βρέθηκε στο αρχείο πειστηρίων της Αντιτρομοκρατικής, έπειτα από έρευνα σε αποθήκη στην Αθήνα, την οποία είχε νοικιάσει για επαγγελματικό χώρο ένας επίσης γνωστός αναρχικός. Εντός της αποθήκης είχαν εντοπιστεί περίπου 11 κιλά εκρηκτικών. Παράλληλα, στο λάπτοπ της φίλης του ενοικιαστή, που είχε κατασχεθεί εκείνη την εποχή, είχαν εντοπιστεί και οι εν λόγω φωτογραφίες, οι οποίες, ωστόσο, δεν παρουσίασαν αρχικά κάποιο ερευνητικό ενδιαφέρον και κατά συνέπεια μπήκαν στο ντουλάπι με τα πειστήρια «άνευ σημασίας».

Εξι χρόνια μετά, όταν το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ζήτησε από την Αντιτρομοκρατική στοιχεία για συγκεκριμένα πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και οι σημερινοί κατηγορούμενοι, αυτό το φωτογραφικό αρχείο από τις καλοκαιρινές διακοπές αποτέλεσε το «κλειδί» για την πορεία της έρευνας. Οι αστυνομικοί είχαν παρατηρήσει από τις 205 φωτογραφίες που είχαν στην κατοχή τους από την ημέρα του εγκλήματος στο τραπεζικό υποκατάστημα ορισμένα μοναδικά σημάδια στα ακάλυπτα σημεία του προσώπου του άνδρα, ο οποίος είχε σπάσει τον υαλοπίνακα της τράπεζας με βαριοπούλα, ενώ άγνωστοι μέχρι στιγμής συνεργοί του είχαν ρίξει βόμβα μολότοφ και εύφλεκτο υγρό στο εσωτερικό του υποκαταστήματος.

Ταυτοποίηση

Η σύγκριση με τις φωτογραφίες των διακοπών, μέσω ειδικού λογισμικού στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται πως έδωσε, τουλάχιστον για τον άνδρα με το νούμερο 8, τέσσερα σημεία ταυτοποίησης. Πρόκειται για ένα φυσικό σημάδι στην αριστερή πλευρά του μετώπου, την απόσταση που υπάρχει μεταξύ των δύο φρυδιών του, ένα σημάδι εκ γενετής στη μύτη του, το οποίο βρίσκεται στο ύψος της αρχής του μετώπου του, καθώς και για ένα μικρό εξόγκωμα με πυραμιδοειδή μορφή στην κορυφή του αριστερού αυτιού του.

Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά γυαλιά οράσεως, τα ρούχα, το καπέλο, η τσάντα και τα παπούτσια που φορούσε ο δράστης έξω από την τράπεζα ταυτίζονται πλήρως με τα ευρήματα των Αρχών, ενώ ψηφιακά ίχνη και δεδομένα επικοινωνιών τον τοποθετούν στον χρόνο και τον στόπο του εγκλήματος την επίμαχη ημέρα αλλά και ώρα.

Το πόρισμα που συντάχθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. για το συγκεκριμένο πρόσωπο καταλήγει πως τα σημάδια σε σχέση με το φωτογραφικό υλικό από τις καλοκαιρινές διακοπές του 2009 και τις φωτογραφίες του 2010 έξω από τη Marfin «συσχετίζονται άρρηκτα».

Οι δράστες

Οσον αφορά τα άλλα δύο πρόσωπα, τον 42χρονο που φέρεται να έπαιξε τον ρόλο του συντονιστή ή καθοδηγητή της επίθεσης, αλλά και τη 46χρονη που βρισκόταν στο σημείο και φαίνεται να παρότρυνε στο έγκλημα, τα στοιχεία ταυτοποίησης είναι κινητά αντικείμενα. Αυτά αφορούν έναν σάκο με ιδιαίτερα σημάδια, ένα καπέλο, συγκεκριμένα παπούτσια, αλλά και τη σωματοδομή του 42χρονου και την ξανθιά κοτσίδα της 46χρονης, χωρίς, ωστόσο, στο πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων να αναφέρονται συγκεκριμένα μορφολογικά στοιχεία για τους δύο.

Παράλληλα, στις φωτογραφίες του 2010 φαίνονται δύο άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα των «12» που επιτίθενται ταυτόχρονα στη Marfin και στο βιβλιοπωλείο Ιανός. Το ένα άτομο ρίχνει μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας και το δεύτερο ενισχύει τη φωτιά με τη ρίψη εύφλεκτου υλικού.

Γι’ αυτά τα δύο άτομα, παρά το γεγονός πως οι αστυνομικοί επικεντρώνονται σε δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, γνωστούς αντιεξουσιαστές (ο ένας, μάλιστα, με εμπλοκή σε ένοπλη οργάνωση λίγα χρόνια μετά τον εμπρησμό της τράπεζας), δεν υπάρχουν στοιχεία αλλά ούτε και ενδείξεις ενοχής και κατά συνέπεια η έρευνα συνεχίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Οι ισχυρισμοί

Και ενώ οι Αρχές παρουσιάζουν τις συλλήψεις ως το «κλειδί» για την πλήρη εξιχνίαση της τραγωδίας, οι συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων εξαπολύουν σφοδρή επίθεση, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «σκευωρία» και κάνοντας λόγο για «ισχνά και σαθρά στοιχεία».

Οι δικηγόροι των τριών συλληφθέντων, Αννυ Παπαρρούσου, Θανάσης Καμπαγιάννης και Δημήτρης Κατσαρής, υποστηρίζουν ότι η δικογραφία στερείται κάθε νομικής και αποδεικτικής υπόστασης. Σύμφωνα με τους ίδιους, η έρευνα δεν βασίστηκε σε νέα, αδιάσειστα στοιχεία, αλλά ξεκίνησε από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα (email). Τονίζουν ότι η Αστυνομία επιχειρεί να καλύψει την αδυναμία της να βρει τους πραγματικούς φυσικούς αυτουργούς, «βαφτίζοντας» ενόχους άτομα που απλώς συμμετείχαν σε μια μαζική κοινωνική διαδήλωση. Επίσης, καταγγέλλουν ανεπίτρεπτες πολιτικές παρεμβάσεις και διαρροές από κυβερνητικά στελέχη, οι οποίες παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας των πελατών τους.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ο πρώτος κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έδωσε το «παρών» στη μεγάλη διαδήλωση της 5ης Μαΐου 2010 κατά των μνημονίων, ωστόσο ισχυρίζεται ότι είχε αποχωρήσει από το κέντρο της Αθήνας πολύ πριν ξεκινήσουν τα επεισόδια και η επίθεση στην τράπεζα. Ο δεύτερος κατηγορούμενος στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι, αν και βρισκόταν στην πορεία, την ώρα του τραγικού συμβάντος ήταν σε εντελώς διαφορετικό σημείο της πόλης, μακριά από την οδό Σταδίου, όπου βρισκόταν το υποκατάστημα της τράπεζας Marfin. Και οι δύο φέρονται να έχουν τονίσει ότι οι ψηφιακές και φωτογραφικές «ταυτοποιήσεις» της ΕΛ.ΑΣ. είναι αυθαίρετες και στηρίζονται σε γενικά ενδυματολογικά στοιχεία, τα οποία διέθεταν χιλιάδες διαδηλωτές εκείνη την ημέρα.

Η 46χρονη

Σε ό,τι αφορά την τρίτη κατηγορούμενη, τη 46χρονη γυναίκα, η οποία τα τελευταία έξι χρόνια ζει μόνιμα στη Βρετανία, δηλώνει πλήρη άγνοια, τονίζοντας ότι είναι αθώα. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η κατηγορούμενη, μητέρα δύο παιδιών, βρισκόταν στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, όπου και εργάζεται, κρατώντας στα χέρια της εισιτήριο για την Ελλάδα, πριν συλληφθεί. Σκοπός της ήταν να ταξιδέψει στην Αθήνα και να παρουσιαστεί αυτοβούλως στις δικαστικές Αρχές, μόλις πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης την εμπλοκή του ονόματός της στην πολύκροτη υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη εδώ και 16 χρόνια. Η υπεράσπισή της καταγγέλλει ότι η Αστυνομία γνώριζε την πρόθεσή της να παραδοθεί οικειοθελώς, αλλά προτίμησε να προχωρήσει σε μια επικοινωνιακού τύπου σύλληψη στο εξωτερικό. Πάντως, η νομική μάχη αναμένεται σκληρή, καθώς το ελληνικό FBI επιμένει πως το πόρισμα 117 σελίδων που έχει συνταχθεί «δένει» τους κατηγορουμένους μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών. Αντίθετα, οι δικηγόροι των τριών επισημαίνουν ότι σε παρόμοιες υποθέσεις του παρελθόντος, που στηρίχθηκαν σε ανώνυμες καταγγελίες και θολές φωτογραφίες, τα δικαστήρια κατέληξαν σε πανηγυρικές απαλλακτικές αποφάσεις, προειδοποιώντας ότι η βιασύνη για την «κάλυψη» ενός ιστορικού τραύματος κινδυνεύει να οδηγήσει σε μια νέα δικαστική πλάνη.