Χρυσοχοΐδης: Η υπόθεση της Marfin είναι «δεμένη» – Υπάρχουν αταυτοποίητοι δράστες

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη στις 5 Μαΐου του 2010 όταν κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης έλαβε χώρα η τραγωδία της Marfin, με τους τρεις νεκρούς στο κέντρο της Αθήνας, την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη και την Παρασκευή Ζούλια.

Σήμερα, 2026 πια, ο κ. Χρυσοχοΐδης βρίσκεται στο ίδιο πόστο και σημειώνει ότι «είμαστε στη διαλεύκανση».

Ο υπουργός μίλησε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για την υπόθεση της Marfin, στον απόηχο των συλλήψεων και όσων ακούγονται για το περιεχόμενο της δικογραφίας, το εάν συνεχίζεται η έρευνα, όπως και το αν έχουν βάση οι επικρίσεις για επικοινωνιακή διαχείριση των εξελίξεων ενόψει εκλογών.

«Ναι, είναι “δεμένη” η υπόθεση (…) Οι συλλήψεις δεν έγιναν “στον αέρα”» λέει και παραδεχόμενος αστοχίες στο παρελθόν («όσο παθαίνεις, μαθαίνεις»), χαρακτηρίζει «εκ του πονηρού», με στόχο να απαξιωθεί η νέα δικογραφία, τη συσχέτιση των τελευταίων συλλήψεων με παλαιότερες, οι οποίες δεν είχαν καταλήξει σε καταδίκες.

Επίσης σημειώνει ότι «Η ανάγκη να κινηθεί η έρευνα δεν χρειάζεται κανένα μέιλ», ενώ τονίζει ότι η βούληση να αποδοθεί δικαιοσύνη διακατέχει την κοινωνία.

«Παραμένουν ακόμη αταυτοποίητοι δράστες» επισημαίνει, αναφερόμενος στη συνέχεια της έρευνας από την ΕΛΑΣ.

Καταδικάζει τον φόνο του 20χρονου στο Άργος

Με απόλυτο τρόπο καταδικάζει τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος από αστυνομικούς που τον καταδίωκαν, αλλά και επιχειρεί να αντεπιτεθεί σε όσους επιχειρούν «συμψηφισμό» ή «σύγκριση» εγκλημάτων με την κατηγορία ότι αυτή είναι η πολιτική εκμετάλλευση: «Γιατί βάζουν στις δολοφονίες, χρώματα, υποσημειώσεις και αστερίσκους».

Μεταξύ άλλων, παίρνει θέση για την ανάγκη ή μη αυστηροποίησης των ποινών για μολότοφ ή γκαζάκια.

Απόσπασμα της συνέντευξης του κ. Χρυσοχοΐδη

«Τον λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη. Η επίμονη, συστηματική και επιμελής έρευνα των αστυνομικών Αρχών απέδωσε καρπούς και ήδη έχουμε τις συλλήψεις τριών υπόπτων. Δύο εδώ και μία στη Μεγάλη Βρετανία, μέσω διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Οι διαδικασίες και οι εξελίξεις στο δικαστικό πεδίο, στην πορεία προς τη διεξαγωγή δίκης, δεν αναστέλλουν την έρευνα της αστυνομίας, καθώς παραμένουν ακόμη αταυτοποίητοι δράστες. Πρόσωπα τα οποία είχαν συμμετοχή στη δολοφονική δράση της ομάδας που έδρασε εκείνη την ημέρα, προκαλώντας τον μαρτυρικό θάνατο των τριών εργαζομένων της Marfin. Ναι, η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται έως ότου όλοι οι δράστες συλληφθούν και οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.»

Στο ερώτημα, εάν χαρακτηρίζει την υπόθεση «δεμένη», καθώς έχουν υπάρξει συλλήψεις και στο παρελθόν, ο υπουργός απαντά:

«Κοιτάξτε, οι συλλήψεις δεν έγιναν «στον αέρα». Κατέστησαν δυνατές βάσει του αποδεικτικού υλικού που περιέχεται στη δικογραφία. Συνεπώς, στο αν είναι «δεμένη» η υπόθεση, όπως ρωτάτε, η απάντηση είναι ναι. Υπάρχει αποδεικτικό υλικό και έχει τηρηθεί απολύτως η νομιμότητα με την εποπτεία των εισαγγελικών Αρχών. Από το σημείο αυτό και πέρα, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη και μόνον. Τώρα, η συσχέτιση της εν εξελίξει προσπάθειας με συλλήψεις που έγιναν παλαιότερα και την εν συνεχεία αθωωτική δίκη το 2016, όχι μόνο δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, αλλά είναι και εκ του πονηρού. Μια παλαιότερη αστοχία των Αρχών θα έπρεπε μήπως να οδηγήσει σε παραίτηση της πολιτείας από την απαίτησή της να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το φρικτό έγκλημα; Είναι προφανές ότι η συσχέτιση γίνεται με στόχο την απαξίωση της δικογραφίας και την ενοχοποίηση της βούλησης της πολιτείας να υπάρξει τιμωρία των ενόχων.

Προφανώς υπήρξαν αστοχίες και μόλις σας ανέφερα την πλέον ενδεικτική. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, όχι μόνο δεν αναστέλλει τη βούλησή μας για απόδοση δικαιοσύνης αλλά απεναντίας την ισχυροποιεί. Κι όταν παθαίνεις, μαθαίνεις. Είμαστε ήδη στη διαλεύκανση της υπόθεσης ύστερα από συστηματική και επίμοχθη δουλειά. Με σύνεση, υπεύθυνη και αξιόπιστη έρευνα, και με αυστηρή προσήλωση στους νόμους.»

– Είχατε ανοίξει ξανά τον φάκελο Marfin την άνοιξη του 2021. Αφού δεν ήταν τόσο σημαντικό το ανώνυμο μέιλ, ποια ήταν η αφετηρία της έρευνας;

«Ξέρετε, οι παραστάσεις και οι μνήμες μου από εκείνη την ημέρα, την 5η Μαΐου του 2010, είναι πολύ ισχυρές. Ημουν υπουργός Προστασίας του Πολίτη όταν συνέβη το έγκλημα στη Marfin και η προσπάθεια κάποιων να κάψουν την Αθήνα. Οι δραματικές εκείνες ώρες με σημάδεψαν. Θεωρούσα και εξακολουθώ να θεωρώ ότι αν δεν υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης, θα είναι σαν να έχουμε απωθήσει στη λήθη ένα από τα χειρότερα, ένα από τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα στα χρόνια της μεταπολίτευσης, που συνέβη σε κοινή θέα, μπροστά στα μάτια όλων μας. Και αυτό δεν θα ήταν καλό για τον τόπο. Η ανάγκη, συνεπώς, να κινηθεί η έρευνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα μέιλ. Αυτή η επίμονη βούληση δεν ήταν προσωπικό μόνο θέμα. Διακατέχει την κοινωνία, την πολιτεία, την αστυνομία», σημειώνει, ενώ για τη χρήση AI στις έρευνες της αστυνομίας, απαντά:

«Μιλάμε για μια υπηρεσία που έχει θεαματικά αποτελέσματα στον σύντομο χρόνο λειτουργίας της. Έχει εξαίρετους, καταρτισμένους αστυνομικούς, είναι εφοδιασμένη με εργαλεία σύγχρονης τεχνολογίας και βεβαίως συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. που διαθέτει στις τάξεις της έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες. Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως το καύσιμο της προσπάθειας ήταν και παραμένει η πάνδημη βούληση.

Από κάποιους δευτερεύοντες πολιτικούς χώρους οι αντιδράσεις δεν αποτελούν έκπληξη. Εντελώς σχηματικές, αναντίστοιχες με την πραγματικότητα, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα από πολύ παλαιότερες εποχές. Και για την «17 Νοέμβρη», οι ίδιοι χώροι τα ίδια έλεγαν. Όμως η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα έχουν ωριμάσει από τότε. Θέλω να υπογραμμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ τοποθετήθηκαν με εξαιρετικά υπεύθυνο τρόπο, καταδικάζοντας τη βία και τις διχαστικές λογικές».

Όσο για την ανάγκη αυστηροποποίησης των ποινών μετά την απώλεια της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολυκατοικίες τριών στελεχών της ΝΔ., λέει χαρακτηριστικά:

«Η νομοθεσία είναι ήδη αυστηρή. Μιλάμε για αδικήματα σε επίπεδο κακουργήματος.»

Τέλος, για το αιματηρό σκηνικό στο Άργος, αναφέρει ο κ. Χρυσοχοΐδης:

«Δεν συμμερίζομαι λογικές του τύπου ότι η προφυλάκιση ενός αστυνομικού οδηγεί στην αδρανοποίηση των άλλων. Από πού προκύπτει αυτό; Ο αστυνομικός είναι επαγγελματίας, επιφορτισμένος με την τήρηση του νόμου και στο πλαίσιο αυτό με την προστασία της ζωής των πολιτών. Εχει πολύ κρίσιμο ρόλο. Επειδή είναι ένοπλος, ακολουθεί κανόνες για τις δυνατότητες χρήσης των όπλων. Δεν μπορεί να τους παραβαίνει. Το περιστατικό στο Αργος, με τον θάνατο του 20χρονου, είναι επαγγελματικά απαράδεκτο, ανθρώπινα αδιανόητο και πολιτικά απολύτως καταδικαστέο. Κοιτάξτε, εδώ έχει σημασία να μην επιχειρούνται αντιρροπήσεις και συμψηφισμοί. Oσο καταδικαστέα είναι η δολοφονία στη Marfin άλλο τόσο είναι και η δολοφονία στο Aργος. Ο μόνος λόγος που τις αναφέρω μαζί, είναι γιατί χρονικά συνέπεσαν στη δημόσια συζήτηση. Οι ελάχιστοι που προσπαθούν να τις συγκρίνουν, ή να τις συμψηφίσουν, αυτοί είναι που κάνουν πολιτική εκμετάλλευση. Γιατί βάζουν στις δολοφονίες, χρώματα, υποσημειώσεις και αστερίσκους.»