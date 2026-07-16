Μέση Ανατολή: Σφοδρές επιθέσεις των ΗΠΑ με πλήγματα στην Τεχεράνη και πυρά εναντίον τάνκερ – Αντίποινα του Ιράν σε χώρες του Κόλπου

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Η Μέση Ανατολή βυθίζεται ξανά στο χάος, καθώς οι ελπίδες για διπλωματική διέξοδο εξανεμίζονται. Η δραματική κλιμάκωση των τελευταίων ημέρες, με τις ΗΠΑ προ λίγο ωρών να πλήττουν για πρώτη φορά περιοχές κοντά στην Τεχεράνη και να ανοίγουν πυρ κατά δεξαμενοπλοίου στον Κόλπο, σε συνδυασμό με τα ιρανικά αντίποινα εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, σέρνει εκ νέου την περιοχή στο χείλος ενός ανεξέλεγκτου πολέμου.

Ένταση και ναυτικός αποκλεισμός

Οι αμερικανικές δυνάμεις ενέτειναν τις επιδρομές τους τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, επεκτείνοντας τα πλήγματα, ακόμη και σε περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, για πρώτη φορά σε αυτή τη φάση της επανέναρξης των εχθροπραξιών.



Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, από τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 35 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί πάνω από 300.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έπληξαν την επαρχία Σεμνάν -όπου εδρεύει το πρόγραμμα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και το διαστημικό πρόγραμμα του Ιράν- με τοπικές πηγές να επιβεβαιώνουν πλήγματα στο αεροδρόμιο της επαρχίας.

Εκπρόσωπος του αρχηγείου διαχείρισης κρίσεων της περιοχής δήλωσε: «Τμήματα του αεροδρομίου της Σεμνάν έγιναν στόχος εχθρικών αεροπορικών επιδρομών».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν κινητοποιηθεί και ότι δεν έχουν πληγεί κατοικημένες περιοχές σε πόλεις ή χωριά της Σεμνάν.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανέφεραν ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν στην πόλη Πακντάστ, κοντά στην Τεχεράνη, οφείλονταν σε επιχειρήσεις της αεράμυνας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα εκεί ούτε στο κοντινό στρατιωτικό συγκρότημα Παρτσίν.

Πυρά εναντίον δεξαμενοπλοίου και πλήγματα σε στρατώνες

Σε μια άλλη εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη, ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι άνοιξε πυρ εναντίον του υπό σημαία Κουρασάο πετρελαιοφόρου «Belma», το οποίο έπλεε προς το νησί Χαργκ, το κύριο τερματικό εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.

Όπως ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), αφού το πλοίο «αγνόησε πολλαπλές προειδοποιήσεις», αμερικανικό αεροσκάφος το ακινητοποίησε εκτοξεύοντας εναντίον του πύραυλο Hellfire.



Επιπλέον, αμερικανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης στοχοποίησαν:

Τη νήσο Μεγάλο Τουνμπ : Στρατηγικό σημείο στα Στενά του Ορμούζ, όπου επλήγησαν ιρανικές θέσεις άμυνας και πυραύλων.

: Στρατηγικό σημείο στα Στενά του Ορμούζ, όπου επλήγησαν ιρανικές θέσεις άμυνας και πυραύλων. Στρατώνες στη Σεϊστάν και Μπαλουχιστάν: Πλήγματα κατά της 388ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού του Ιράν. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, οι Αμερικανοί εκτόξευσαν τουλάχιστον 13 πυραύλους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άτομα και να τραυματιστεί μεγάλος αριθμός στρατιωτών.

Τα ιρανικά αντίποινα της Πέμπτης

Το Ιράν απάντησε πριν από την αυγή της Πέμπτης με συντονισμένες επιθέσεις πυραύλων και drones εναντίον του Μπαχρέιν, της Ιορδανίας και του Κουβέιτ, χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας αναχαίτισαν οκτώ ιρανικούς πυραύλους που είχαν στόχο τη χώρα.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και drones στην αεροπορική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για ζημιές ή απώλειες από αυτές τις επιθέσεις.

Η μάχη για τα Στενά του Ορμούζ

Η νέα ανάφλεξη επικεντρώνεται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Την Τετάρτη, πρώτη ημέρα επαναφοράς του αμερικανικού αποκλεισμού, μόλις επτά πλοία διέσχισαν τα Στενά (κυρίως μέσω της ιρανικής διαδρομής), έναντι 13 την προηγούμενη ημέρα.

Το κλείσιμο των Στενών προκαλεί ήδη άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 85 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη – αυξημένο κατά 15% σε σχέση με την προπολεμική περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή πιέζει πολιτικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για μια γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση εάν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τους όρους του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU).

«Εάν το Ιράν δεν πρόκειται να αποκομίσει κανένα όφελος από το Μνημόνιο Συναντίληψης, δεν έχουμε κανέναν λόγο να το τηρήσουμε», δήλωσε.

Ο Γκαλιμπάφ συμπλήρωσε πως η ασφάλεια της χώρας του εξαρτάται από τη διατήρηση των «ιρανικών διευθετήσεων» στα Στενά, τονίζοντας ότι το Ιράν βρίσκεται σε έναν «ουσιαστικό και υπαρξιακό πόλεμο με την Αμερική».

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης έστειλαν σαφές τελεσίγραφο για τον ναυτικό αποκλεισμό: «Η εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή θα είναι είτε για όλους είτε για κανέναν».

Η απελευθέρωση της Αμερικανίδας Ντένα Καράρι

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προχώρησε σε μια «χειρονομία καλής θέλησης», απελευθερώνοντας την Αμερικανίδα υπήκοο Ντένα Καράρι, η οποία κρατούνταν παράνομα στο Ιράν από το 2024 κατηγορούμενη για κατασκοπεία.



Ο Τραμπ, μιλώντας από το Στρατιωτικό Κολλέγιο των ΗΠΑ στην Πενσυλβάνια, επέμεινε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για μια ειρηνευτική συμφωνία, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

«Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε και θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε μαζί τους ή αν απλώς θα το τελειώσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζάρεντ Γκένσερ επιβεβαίωσε την απελευθέρωση της Καράρι, η οποία διευθύνει μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. «Η Ντένα είναι πλέον ασφαλής και ταξιδεύει πίσω στις ΗΠΑ».

Ο Γκένσερ ευχαρίστησε δημόσια τον Τραμπ για τις προσπάθειές του, ενώ το Ιράν δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση.