Αλέξης Τσίπρας: Απαντάει στις ερωτήσεις των μελών στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του κόμματος

Σήμερα το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα συζητήσει με μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και θα απαντήσει στα ερωτήματα που του έχουν θέσει, στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του myelas.gr.

Πηγές του κόμματος αναφέρουν πως «επειδή η πολιτική συμμετοχή δεν εξαντλείται στο πάτημα ενός κουμπιού, σε μια εγγραφή, σε μια ανακοίνωση. Επειδή θέλουμε να χτίσουμε ένα κόμμα της νέας εποχής. Ξεκινάμε μια νέα σχέση ανάμεσα στα μέλη, τα στελέχη και την ηγεσία. Η διαδικτυακή πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία της λίγο μετά την Ιδρυτική Διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. με χιλιάδες μέλη να εγγράφονται σε αυτή δηλώνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στο νέο φορέα. Από τότε μεγαλώνει διαρκώς μια μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα που έχει στο επίκεντρό της τον πολιτικό διάλογο, με στόχο όχι την πολιτική αλλαγή αλλά την αλλαγή πολιτικής στην χώρα».

Έτσι, ήδη μέλη της ΕΛ.Α.Σ. υπέβαλαν τις ερωτήσεις τους προς τον Πρόεδρο της Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, αξιοποιώντας το νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν πως κατά τη διάρκεια της διαδραστικής συνάντησης-συζήτησης, ο Αλέξης Τσίπρας θα απαντήσει στις ερωτήσεις, θα ακούσει τους προβληματισμούς των μελών και θα συνομιλήσει μαζί τους, συνεχίζοντας το μοντέλο ανοιχτού διαλόγου που εφαρμόζεται στις εκδηλώσεις «Τώρα Μιλάμε».

Η διαδικασία αυτή εγκαινιάζει μια νέα μορφή επικοινωνίας με σύγχρονες μορφές συμμετοχής που ενισχύουν την ουσιαστική αλληλεπίδραση και το δημοκρατικό διάλογο. Είναι η πρώτη από τις νέες διαδραστικές δυνατότητες της πλατφόρμας μελών myelas.gr και σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς εργαλείων που ενισχύουν την άμεση συμμετοχή και επικοινωνία των μελών της ΕΛ.Α.Σ

«Την Πέμπτη 16 Ιουλίου είναι μόνο η αρχή. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν με μέλη από όλη την Ελλάδα και τη διασπορά, με στελέχη, τομεάρχες και υπεύθυνους του προγράμματος.

Θα ακολουθήσουν webinars, θεματικές συναντήσεις διαβούλευσης, τοπικές συζητήσεις και συνελεύσεις. Όχι ως τυπικές διαδικασίες, αλλά ως τρόπος να ακουστεί οργανωμένα η κοινωνική εμπειρία των μελών: τι ζουν στην εργασία, στη στέγη, στην υγεία, στην παιδεία, στην παραγωγή, στην καθημερινότητα» σημειώνουν πηγές του κόμματος.

Όπως τονίζουν από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο και από την Κέρκυρα μέχρι τα ακριτικά νησιά τα ζητήματα διαφέρουν, αλλά η αγωνία -και κυρίως η ανάγκη- για ένα καλύτερο μέλλον είναι κοινή.

«Το myELAS δημιουργήθηκε για να μπορούμε να ρωτάμε, να προτείνουμε, να διαφωνούμε, να συνδιαμορφώνουμε και να παίρνουμε απάντηση. Δημιουργήθηκε για να συμμετέχουμε πραγματικά! Δεν χτίζουμε ένα ψηφιακό ακροατήριο, ούτε μία παράλληλη πραγματικότητα» διευκρινίζουν.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Μαζί δημιουργούμε τη Συμπαράταξη της νέας εποχής, μαζί διαμορφώνουμε ένα πολιτικό «εμείς». Με σύγχρονα μέσα, προσαρμοσμένο στο σήμερα, για τις ανάγκες της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινάμε τις πρώτες συναντήσεις μας μέσα από την πλατφόρμα myELAS.gr» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η αρχή γίνεται την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 19:00, όπου τα μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση μαζί μου, και εγώ θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους, να ακούσω και να απαντήσω στις ερωτήσεις τους. Είναι το πρώτο βήμα μιας διαφορετικής πολιτικής λειτουργίας: με περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη εμπιστοσύνη και ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνία και τη συλλογική δράση. Προλαβαίνεις να εγγραφείς και να συμμετέχεις στο myELAS.gr. Γίνε μέλος της Συμπαράταξής μας και δες την πολιτική αλλιώς!» είπε ο πρόεδρος του κόμματος στο βίντεο.