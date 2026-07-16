Καιρός: Αίθριος σήμερα με τοπικές βροχές στα ορεινά – Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται στα ορεινά, ενώ στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή και θα κυμανθεί στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στα ηπειρωτικά τοπικά θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει κατά τόπους έως και τους 38 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 35, στα ηπειρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, τοπικά στα δυτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.