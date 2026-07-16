e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως την Παρασκευή

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ ολοκληρώνουν αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, ένα μπαράζ πληρωμών σε χιλιάδες δικαιούχους. Συγκεκριμένα, ο e-ΕΦΚΑ καταβάλει 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους για εφάπαξ, ενώ η ΔΥΠΑ χορηγεί συνολικά 39.000.000 ευρώ σε 51.000 δικαιούχους επιδομάτων ανεργίας, μητρότητας και προγραμμάτων απασχόλησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλει 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Από τη ΔΥΠΑ χορηγούνται επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 30.000 δικαιούχους, συνολικού ποσού 18.000.000 ευρώ.
  • Επιπλέον, η ΔΥΠΑ διαθέτει 3.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 4.000 μητέρες και 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους προγραμμάτων απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αύριο, Παρασκευή, 17 Ιουλίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών  από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα:

Ο  e-ΕΦΚΑ καταβάλει έως αύριο, 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Και από τη ΔΥΠΑ χορηγούνται:

  • επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 30.000 δικαιούχους. Σε αυτούς θα δοθεί το συνολικό ποσό των 18.000.000 ευρώ
  • επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 4.000 μητέρες. Αυτές θα πάρουν συνολικά 3.000.000 ευρώ.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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