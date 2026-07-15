ΕΣΥ: Παρατείνεται με εντολή Γεωργιάδη η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού

Παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 με εντολή του υπουργείου Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με την εγγραφή των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), καθώς τέθηκε σε λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Υγείας.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά η προθεσμία θα έληγε σήμα στις 2μμ.

Το tweet του Γεωργιάδη

«Με εντολή μου δόθηκε σήμερα παράταση έως 31.7.2026 στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή των υποψηφίων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του ΕΣΥ.

Χαίρομαι ιδιαιτέρως με το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή μέχρι τώρα έχει προσελκύσει εξαιρετικά μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Με τα χθεσινά δεδομένα έχουν υποβληθεί 26.156 οριστικοποιημένες αιτήσεις και 14.728 προσωρινές, πολλές από τις οποίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν. Από αυτές οι 15.995 οριστικές και οι 3.138 προσωρινές αιτήσεις έχουν υποβληθεί από νοσηλευτικό προσωπικό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων και θα διαμορφωθούν οι πίνακες κατάταξης με βάση τη μοριοδότηση των υποψηφίων. Παρότι θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η εγγραφή στην πλατφόρμα και η ένταξη στους πίνακες κατάταξης δεν ισοδυναμεί με πρόσληψη, προτρέπω όλους τους επαγγελματίες που ανήκουν στις κατηγορίες και τις ειδικότητες, για τις οποίες έχει ανοίξει η πλατφόρμα, να υποβάλουν αίτηση, ώστε δυνητικά κ ανάλογα με τις θέσεις που θα εγκρίνει το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, να στηρίξουν τις προσπάθειές μας για το νέο εθνικό σύστημα υγείας. Όπως βλέπετε οι μεταρρυθμίσεις μας λειτουργούν και το ΕΣΥ γίνεται ξανά ελκυστικό και για το προσωπικό» ανέφερε σε ανάρτηση του στο twitter o υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Με εντολή μου δόθηκε σήμερα παράταση έως 31.7.2026 στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή των υποψηφίων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του ΕΣΥ.

Χαίρομαι ιδιαιτέρως με το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή μέχρι τώρα έχει προσελκύσει… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 15, 2026

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Α.Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ Αμαξωμάτων Φανοποιών

ΔΕ Βοηθών Αναισθησιολόγων

ΔΕ Βοηθών Εργοθεραπείας

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

ΔΕ Βοηθών Φυσικοθεραπευτών

ΔΕ Γενικών Καθηκόντων

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Ηλεκτρονικών

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων

ΔΕ Θερμαστών

ΔΕ Κλιβανιστών Απολυμαντών Αποστειρωτών

ΔΕ Λιπαντών Πλυντών

ΔΕ Μαγείρων

ΔΕ Μηχανολόγων

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ

ΔΕ Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων

ΔΕ Υδραυλικών

ΔΕ Φυλάκων

ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Ψυκτικών

Β.Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΥΕ Βοηθών Θαλάμου

ΥΕ Βοηθών Νοσοκόμων – Φυλάκων Ασθενών

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

ΥΕ Κλητήρων

ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών

ΥΕ Νοσοκόμων – Φυλάκων Ασθενών

ΥΕ Πλυντών – Σιδερωτών

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μονάδων Υγείας

ΥΕ Τραυματιοφορέων

Γ. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ Διαιτολογίας

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

ΤΕ Εργοθεραπείας

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΕ Λογοθεραπείας

ΤΕ Μαιευτικής

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΤΕ Νοσηλευτικής

ΤΕ Οδοντοτεχνιτών

ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

ΤΕ Φυσικοθεραπείας

Δ. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΠΕ Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας

ΠΕ Ακτινοφυσικών

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΠΕ Βιολόγων

ΠΕ Βιοχημικών

ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ΠΕ Διαιτολογίας

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

ΠΕ Εργοθεραπείας

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΠΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΠΕ Κοινοτικής Υγείας

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΠΕ Λογοθεραπείας

ΠΕ Μαιευτικής

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΠΕ Νοσηλευτικής

ΠΕ Πληροφορικής (Software – Hardware)

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΠΕ Στατιστικών

ΠΕ Φαρμακοποιών

ΠΕ Φυσικοθεραπείας

ΠΕ Ψυχολόγων (ή και με διάφορες ειδικεύσεις)

Η επιλογή μίας Υγειονομικής Περιφέρειας

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση, επιλέγοντας μία Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), μία κατηγορία, έναν κλάδο και μία ειδικότητα, σύμφωνα με τα τυπικά ή επικουρικά προσόντα που διαθέτει.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης έως και πέντε φορέων που υπάγονται στη γεωγραφική αρμοδιότητα της ΥΠΕ που έχει επιλεγεί.

Σημειώνεται ότι όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε ισχύοντες ηλεκτρονικούς καταλόγους από προηγούμενη αρχική ή συμπληρωματική ενεργοποίηση δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη νέα συμπληρωματική διαδικασία.