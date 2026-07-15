Πετράλωνα: Εισαγγελική παραγγελία για την άμεση αποκομιδή των μπάζων από την πολυκατοικία που κατέρρευσε

Μετά από σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Αριστείδη Κορέα, του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, αποφασίστηκε η άμεση έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την αποκομιδή των μπάζων από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα. Η ταχεία απομάκρυνση των υλικών κρίνεται αναγκαία για να εργαστούν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, να αποκτήσουν πρόσβαση οι ένοικοι στα προσωπικά τους αντικείμενα και για την αντιμετώπιση υγειονομικών θεμάτων.

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Πετράλωνα- κατάρρευση πολυκατοικίας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δόθηκε εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων για την άμεση αποκομιδή των μπάζων από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα.
  • Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Αριστείδης Κορέας, με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, και τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς το πρόβλημα της απομάκρυνσης των συντριμμιών δεν είχε λυθεί.
  • Η ταχεία απομάκρυνση των υλικών κρίνεται αναγκαία για την εργασία των δικαστικών πραγματογνωμόνων, την πρόσβαση των ενοίκων σε προσωπικά αντικείμενα, καθώς και για υγειονομικούς λόγους.

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Το ζήτημα της απομάκρυνσης των μπαζών από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, βρέθηκε στο επίκεντρο νέας σύσκεψης που είχε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

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Την σύσκεψη συγκάλεσε ο κ. Κορέας καθώς το πρόβλημα της απομάκρυνσης των συντριμμιών δεν έχει λυθεί ως σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την συνάντηση, που διήρκεσε μισή ώρα και διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ώστε να προχωρήσει άμεσα η αποκομιδή των μπάζων. Στην όλη διαδικασία συμφωνήθηκε να συνδράμει εφόσον χρειαστεί και η Περιφέρεια προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο του καθαρισμού του χώρου.

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Η Εισαγγελία ενδιαφέρεται για την ταχεία απομάκρυνση των υλικών, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν στον χώρο οι δικαστικοί πραγματογνώμονες που έλαβαν εντολή από την εισαγγελική Αρχή να αποφανθούν για τις αιτίες της κατάρρευσης.

Κατά τις εισαγγελικές αρχές, επιπλέον και εξίσου σημαντικοί λόγοι για τον ταχύτατο καθαρισμό του χώρου, σχετίζονται με την δυνατότητα πρόσβασης των ενοίκων σε προσωπικά αντικείμενά τους, που θάφτηκαν κάτω από τα μπάζα, καθώς και με υγειονομικά θέματα.

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