Πετράλωνα: Νέα στοιχεία για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας – «Μας έλεγαν ότι η ρωγμή είναι από τον σεισμό στην Εύβοια»

Οι αρχές και οι ειδικοί διερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τις έρευνες να επεκτείνονται και στα διπλανά κτίσματα, που έχουν υποστεί ζημιές.

Την ώρα που ο Δήμος Αθηναίων αναζητά λύσεις στέγασης για τους πληγέντες, στο φως έρχονται σοβαρές καταγγελίες των κατοίκων για εμφανή σημάδια καθίζησης που αγνοήθηκαν, καθώς και για γραπτά μηνύματα μεταξύ των αρχιτεκτόνων της κατασκευαστικής εταιρείας, που αποδεικνύουν ότι γνώριζαν το πρόβλημα.

«Μας έλεγαν ότι είναι από τον σεισμό στην Εύβοια»

«Και τη ζωή μου θα μπορούσα να είχα χάσει. Πάνω από 15 ημέρες, είχα καταλάβει ότι υπήρχε πρόβλημα. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, άνοιγα μια χαρά. Όταν άρχισε η θεμελίωση στο διπλανό οικόπεδο, πήγα να ανοίξω την πόρτα, αλλά δεν άνοιγε. Εκεί κατάλαβα ότι έφταιγε η εκσκαφή δίπλα. Μας έλεγαν ότι είναι από τον σεισμό στην Εύβοια. Η πολυκατοικία ήταν πολύ γερή, δεν είχε πρόβλημα. Είχε αντέξει 50 χρόνια πόσους σεισμούς και θα άντεχε άλλα 50, αν δεν την πείραζαν. Όταν άρχισαν εργασίες στο μεσαίο κομμάτι που είχε μαλακό χώμα, κατέρρευσε. Είδαν το πρόβλημα, γιατί δεν σταμάτησαν; Γιατί δεν ειδοποίησαν τον κόσμο; Γιατί να κοιμηθεί ο κόσμος μέσα;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μπάμπης Τσαπάς, ενοικιαστής της αποθήκης της πολυκατοικίας.

Παράλληλα, οι ανησυχίες των περιοίκων είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, καθώς ένας ακόμη ένοικος, επιβεβαιώνει τα προβλήματα στατικής συμπεριφοράς του κτιρίου, λόγω των έργων:

«Από την στιγμή που ξεκίνησε η εκσκαφή, η πόρτα μου η κεντρική που έμπαινα μέσα δεν άνοιγε καλά. Οπότε κατάλαβα ότι αυτό είναι από την εκσκαφή. Ότι είχε πάρει μία μικρή κλίση η πολυκατοικία και το αλουμίνιο δεν εφάρμοζε καλά. Πρέπει να έχει κάτσει λίγο το χώμα από τα τραντάγματα και έγειρε λίγο η πολυκατοικία. Λέω κοιτάχτε και το θέμα αυτό με την εκσκαφή δίπλα».

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις, οι ένοικοι είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα για τις φθορές, υποδεικνύοντας συγκεκριμένα σημεία επικινδυνότητας:

«Τη Δευτέρα μάλιστα, με φωνάξανε και πήγα και τους άνοιξα και είδαν εκεί πέρα στο επίμαχο σημείο, δηλαδή που σκάβανε και έγινε η ζημιά, υπήρχε διαρροή από την αποχέτευση και είχαν υγρανθεί τα χώματα και είδαν ότι στις κολόνες υπήρχε υγρασία. Εγώ τους είχα υποδείξει και κάποιες ρωγμές».

Η «βιβλική καταστροφή» επηρέασε άμεσα και τις όμορες ιδιοκτησίες, προκαλώντας τραυματισμούς και αναγκαστική απομάκρυνση των περιοίκων, όπως περιγράφει η κόρη ηλικιωμένων ενοίκων:

«H μαμά με τον μπαμπά μου μένουν στην διπλανή πολυκατοικία από αυτή που κατέρρευσε. Δεν είχε καμία ενημέρωση. Απλώς άκουσε το «μπαμ» και κατέβηκε κάτω και από τα μπάζα στην είσοδο χτύπησε το πόδι της. Εγώ τους φιλοξενώ. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Περνάω κάθε μέρα από εδώ για να δω τι θα γίνει».

Η ανταπόκριση του Δήμου και οι κινήσεις της εταιρείας

Στο σημείο της καταστροφής βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος συνομίλησε με τους κατοίκους της διπλανής πολυκατοικίας που έχει υποστεί ζημιές. Ο δήμος φαίνεται πως είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ενοικίαση κατοικιών προκειμένου να μεταφερθούν οι πληγέντες, με τον δήμαρχο να δηλώνει:

«Ο Δήμος έχει έρθει σε επικοινωνία με Airbnb για να πάνε σε αυτά οι ένοικοι. Τέσσερις άνθρωποι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία. Και οι κοινωνικές μας υπηρεσίες βοηθούν τους ανθρώπους να βγάλουν ό,τι έγγραφα χρειάζονται».

Στον αντίποδα, η κατασκευαστική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2019 από δύο αρχιτέκτονες και διαθέτει ένα εντυπωσιακό πορτοφόλιο με έργα όπως βίλα στη Νάξο το 2024, ξενοδοχείο στα Λουτρά Πόζαρ και 3άστερο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, δεν έχει προβεί σε κάποια κίνηση, ενώ παραμένει άγνωστο αν το έργο (που περιλάμβανε και μελλοντική ανέγερση στην Αλκμήνης 20) ήταν ασφαλισμένο.

Οι έρευνες των Αρχών και τα ευρήματα

Η επίσημη έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πραγματογνώμονες της Περιφέρειας Αττικής, διενεργούν αυτοψία στο σημείο και ελέγχουν τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας που εκκενώθηκε. Ταυτόχρονα, η Πολεοδομία, διαπίστωσε ότι για την υπό ανέγερση οικοδομή είχε εκδοθεί νόμιμη άδεια, ενώ δεν είχε εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη καθώς δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία. Την ίδια στιγμή, το «Live News», αποκάλυψε ότι οι δύο αρχιτέκτονες αντάλλασσαν SMS στα οποία αναφέρονταν στο πρόβλημα, γεγονός που περιπλέκει τις ευθύνες για την κατάρρευση.

Τάσος Τέλλογλου: «Δεν ήταν αρκετά τα “συρτάρια” για να στηρίξουν το κτίριο»

Ο γνωστός δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου, πραγματοποίησε δημοσιογραφική έρευνα, για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και τα αίτια που προκάλεσαν την κατάρρευσή της.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε στην υψομετρική διαφορά που είχε η παλιά πολυκατοικία με τη διπλανή υπό ανέγερση, λόγω του γεγονότος ότι η πρώτη δεν διέθετε γκαράζ αλλά και του βάθους της πιο καινούργιας.

Η τοποθέτηση τσιμεντένιων στηριγμάτων, των γνωστών «συρταριών» που όμως δεν ήταν επαρκή για να καλύψουν τη διαφορά και η έλλειψη τεχνικής μελέτης, αφού δεν προβλέπεται καν μέσω του νόμου για μικρά ιδιωτικά τεχνικά έργα, οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

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Η πολιτικός μηχανικός που έσωσε τις ζωές των ενοίκων στα Πετράλωνα: Ζήτησα να εκκενωθεί άμεσα το κτίριο

Η πολιτικός μηχανικός Στελίνα Τσάφου, η οποία ειδοποιήθηκε, το πρωί της Τρίτης, από ένοικο της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και έσπευσε να δει τι συμβαίνει, μίλησε στον ΑΝΤ1.

«Μετά από 2 ώρες και κάτι έφτασα στο σημείο είχα συμβουλευτεί φυσικά συναδέλφους για το τι μπορεί να έχει προκαλέσει αυτό που μου είχαν περιγράψει στο τηλέφωνο όταν φτάσαμε εκεί, αυτό που αντικρίσαμε δεν είχε καμία σχέση με την περιγραφή, είχε ανοίξει πάρα πολύ το κενό μεταξύ των δύο πολυκατοικιών», τόνισε.

Ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα. Η μηχανικός αντιλήφθηκε την επικινδυνότητα και φώναξε για την άμεση απομάκρυνση όλων από το κτίριο. «Και για αυτό ζήτησα όποιος ήταν ήδη έξω να παραμείνει έξω μαζί μας με όσο περισσότερη ψυχραιμία γινόταν και όποιος ήταν εντός του κτιρίου να εκκενωθεί», αναφέρει η ίδια.

Η Βερονίκη Ζηκολάρη περιγράφει τις στιγμές τρόμου που έζησε η μητέρα της, που διέμενε στην διπλανή πολυκατοικία, η οποία εκκενώθηκε. Η μητέρα της τραυματίστηκε κατά τη διαφυγή της και παραμένει χωρίς ενημέρωση για το πότε θα επιστρέψει στο σπίτι της. «Είναι σε σοκ δεν μπορεί να κοιμηθεί έχει φοβηθεί έχει δεν έχουμε ρεύμα έχουν χαλάσει τα πάντα μέσα στο σπίτι ψυγεία δεν μπορούμε να μπούμε δεν ξέρουμε τι θα γίνει».

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαστικής διερεύνησης.