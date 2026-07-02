Στα Πετράλωνα ο Χάρης Δούκας: «Το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση – Η AirBnΒ θα διαθέσει άμεσα χώρους»

Στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμήνης, εκεί όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία ενώ γίνονταν εργασίες σε όμορο οικόπεδο, βρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Σε δηλώσεις που έκανε ο κ. Δούκας επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «το μεγάλο πρόβλημα για τους ενοίκους της πολυκατοικίας είναι η στέγαση» και όπως είπε, «έχουν έρθει σε επικοινωνία με την AirBnB για να διατεθούν άμεσα χώροι.

«Λάβαμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ κάθε οικογένεια της πολυκατοικίας – είναι 7 νοικοκυριά που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Έτσι αποφασίσαμε να δώσουμε μια πρώτη βοήθεια» είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων και συνέχισε:

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι΄ αυτό και έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την AirBnB, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ήδη από τις 7 οικογένειες, 4 άνθρωποι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία γιατί δεν ξέρουμε και εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Είναι εδώ και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου που βοηθούν, καθώς τα έγγραφα αυτών των ανθρώπων έμειναν όλα μέσα, ώστε να ξαναβγάλουν ταυτότητες και ό, τι άλλο χρειάζεται».

Ο κ. Δούκας επεσήμανε ότι «όπως ξέρετε υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση και προκαταρκτική έρευνα και γι’ αυτό ο χώρος πρέπει να μείνει ασφαλισμένος. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι καταγραφή των άμεσων αναγκών και ανοίξαμε και τη Λέσχη Φιλίας στα Πετράλωνα. Το σημαντικό είναι πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν και πράγματα, είναι η ζωή τους κάτω από τα χαλάσματα, να αποδοθούν οι ευθύνες και να βρουν έναν χώρο να μείνουν με ασφάλεια».

«Γίνονται έλεγχοι και από εμάς και την Περιφέρεια και στα διπλανά κτίρια και αν κριθεί ότι είναι ακατάλληλα θα μπουν και αυτοί στους δικαιούχους και στη δυνατότητα που θα έχουμε να φιλοξενήσουμε κόσμο σε συνεργασία με την AirBnB και με άλλα ξενοδοχεία» κατέληξε ο κ. Δούκας.

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