Πετράλωνα: Εκκενώθηκε και διπλανό κτίριο – «Φαινόταν ότι έχει πάρει έντονη κλίση» λέει η μηχανικός που ζήτησε την εκκένωση της 4ώροφης πολυκατοικίας

Αυτοψία στο σημείο όπου κατέρρευσε η 4ώροφη πολυκατοικία, χθες, στα Πετράλωνα πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) κλιμάκιο της Πολεοδομίας.

Στο συγκεκριμένο κτίριο, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την πολυκατοικία που έπεσε σαν χάρτινος πύργος, έχει δημιουργηθεί μία τρύπα στον τοίχο του ισογείου. Το κτίριο έχει εκκενωθεί και οι ένοικοι δεν γνωρίζουν πότε θα επιστρέψουν, με τους αστυνομικούς να έχουν τοποθετήσει κορδέλες απαγορεύοντας την είσοδο στον χώρο.

Σημειώνεται ότι ο δήμος Αθηναίων σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Αττικής θα συγκροτήσουν κλιμάκιο μηχανικών, προκειμένου να ελέγξουν από εδώ και στο εξής τα όμορα κτίρια και να εκτιμήσουν την στατική τους επάρκεια.

Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες

Νωρίτερα σήμερα, οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι δύο ιδιοκτήτες της οικοδομής, ο εργολάβος, και δύο μηχανικοί που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο, συνελήφθησαν χθες μετά την κατάρρευση του κτιρίου επί της οδού Αλκμήνης στα Κάτω Πετράλωνα, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ώστε να διερευνηθεί εάν τηρήθηκαν οι οικοδομικοί κανόνες στο εργοτάξιο που εφάπτεται με την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα και έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Πολιτική μηχανικός: Το κτίριο έχει πάρει έντονη κλίση, συνέστησα να φύγουν όλοι

Υπενθυμίζεται πως η παρατηρητικότητα μιας ηλικιωμένης ενοίκου και η έγκαιρη κινητοποίηση μιας ιδιώτη μηχανικού έπειτα από έκκληση της κόρης της ηλικιωμένης απέτρεψαν την τραγωδία. Από την κατάρρευση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, γεγονός που αποδίδεται στην έγκαιρη εκκένωση του κτηρίου.

Η πολιτική μηχανικός που ενημέρωσε τους ενοίκους της 4ώροφης πολυκατοικίας να εκκενώσουν το κτίριο, μίλησε στο mega.

«Ενημερώθηκα από την ιδιοκτήτρια του πρώτου ορόφου, ότι έχουν γίνει κάποιες εργασίες δίπλα και φαίνονται να έχουν γίνει κάποιες ζημιές στο κτίριο τους και φοβήθηκε και μου ζήτησε να πάω να δω τι είναι κι αν υπάρχει κάποια επικινδυνότητα», είπε αρχικά.

«Πήγα κι η αλήθεια είναι ότι αυτό που είδα δεν ήταν αναμενόμενο. Φαινόταν δηλαδή ότι το κτίριο έχει πάρει κλίση, έντονη, και γι΄αυτό συνέστησα να φύγουν όλοι από το κτίριο, να ειδοποιηθούν όλοι οι ένοικοι, και να αδειάσει», ανέφερε η πολιτική μηχανικός και πρόσθεσε: «Το φαινόμενο πήγε πάρα πολύ γρήγορα και κατέρρευσε το κτίριο άμεσα, δηλαδή στη μία ώρα περίπου που ήμουν εγώ εκεί έγινε η κατάρρευση», δήλωσε στο MEGA η πολιτική μηχανικός που εκκένωσε την πολυκατοικία».