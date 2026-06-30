Πετράλωνα: Καρέ καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας – ΒΙΝΤΕΟ

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Σε 7 φωτογραφικά καρέ που δημοσιεύτηκαν στο TikTok φαίνεται η στιγμή που η τετραώροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα παίρνει κλίση και καταρρέει.

Σε δημοσίευση που έκανε ο χρήστης «@Vaggelisromp» στο TikTok, απεικονίζεται η στιγμή που η πολυόρωφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 22, καταρρέει, σηκώνοντας ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης που κάλυψε την περιοχή.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Το χρονικό

Η πολυκατοικία κατέρρευσε το μεσημέρι της Τρίτης (30/6). Αμέσως σήμανε συναγερμός στο σημείο στο οποίο έσπευσαν σωστικά συνεργεία. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για τέσσερις αγνοούμενους που διέμεναν στην πολυκατοικία εκ των οποίων οι τρεις κατόρθωσαν και βγήκαν άμεσα πριν το κτίριο καταρρεύσει. Ωστόσο μια φοιτήτρια παρέμενε αγνοούμενη, καθώς οι οικείοι της δεν είχαν κατορθώσει να επικοινωνήσουν μαζί της. Ευτυχώς, η κοπέλα ήταν διακοπές στο Ναύπλιο και όταν ενημερώθηκε για το πρωτοφανές περιστατικό μίλησε με τους δικούς της.

Στο σημείο ωστόσο συνεχίστηκαν οι έρευνες προκειμένου να αποκλειστεί ότι κάτω από τα συντρίμμια δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Σκύλοι της ΕΜΑΚ, υπέδειξαν σημείο στο οποίο γίνονται ειδικές υποστηλώσεις προκειμένου να μπουν οι διασώστες.

Πέντε προσαγωγές

Στην προσαγωγή πέντε ατόμων προχώρησε η Αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας που σημειώθηκε στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γίνονταν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Ακροπόλεως για να δώσουν διευκρινήσεις για τις εργασίες, που ήταν σε εξέλιξη και φέρονται να προκάλεσαν την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας, καθώς και για το αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες.

Ένοικοι και ιδιοκτήτες των εφτά διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε, καταθέτουν με τη σειρά τους στον αξιωματικό υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος. Αρκετοί εξ αυτών, δήλωσαν την πρόθεσή τους ότι θα υποβάλουν οι ίδιοι μηνύσεις και αγωγές για όσα έχουν συμβεί.