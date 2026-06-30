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Πετράλωνα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου – Η άδεια κατεδάφισης και η οικοδομική άδεια για το διπλανό οικόπεδο

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Κοινωνία

Πετράλωνα άδεια κατεδάφισης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών σε όμορο οικόπεδο.
  • Η διαδικασία για την κατεδάφιση του κτιρίου στο όμορο οικόπεδο ξεκίνησε το 2024, με την άδεια κατεδάφισης να εκδίδεται στις 19 Νοεμβρίου, για την ανέγερση νέας πενταώροφης πολυκατοικίας.
  • Στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 δόθηκε προέγκριση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση της νέας πενταώροφης οικοδομής, ενώ η οικοδομική άδεια αναμένεται να εκδοθεί στις 24 Μαρτίου 2026.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών σε γειτονικό οικόπεδο, όπου μετά την κατεδάφιση μιας διώροφης κατοικίας με γκαράζ, θα προχωρούσε η ανέγερση μιας νέας πενταώροφης πολυκατοικίας με υπόγειο, στη θέση της.

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Η διαδικασία για την κατεδάφιση του κτιρίου (με οικοδομική άδεια ανέγερσης το 1956) ξεκίνησε το 2024, με την άδεια κατεδάφισης να εκδίδεται στις 19 Νοεμβρίου, αφού είχε προηγηθεί η έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

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Στην περιγραφή του έργου γίνεται λόγος για κατεδάφιση διώροφου κτίσματος με ισόγειο κατάστημα και ισόγεια αποθήκη σε οικόπεδο, των οποίων το εμβαδόν ήταν 213 τμ, ενώ στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης αναφέρεται ότι το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 150 τμ.

Στις 23 Ιουλίου του 2025 γίνεται ενημέρωση της άδειας κατεδάφισης, λόγω αλλαγής ιδιοκτητών του ακινήτου, ενώ στις 18 Σεπτεμβρίου δίνεται προέγκριση οικοδομικής άδειας (κατηγορίας 1) για την ανέγερση νέας πενταώροφης οικοδομής με υπόγειο, σοφίτα και πιλοτή, καθώς και άδεια για κοπή ενός δέντρου στο οικόπεδο.

Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 24 Μαρτίου 2026, εκδίδεται και η οικοδομική άδεια προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες, με τον φάκελο πλέον να περιλαμβάνει, την έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (11/2025), εγκεκριμένη μελέτη καυσίμου αερίου (12/2025) και την έγκριση από το Τμήμα Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (3/2026).

Το τοπογραφικό

Πετράλωνα, κατάρρευση πολυκατοικίας, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το κτίριο στην Αλκμήνης 20

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