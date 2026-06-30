Νέες μαρτυρίες για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – «Πλέον δεν έχω σπίτι να γυρίσω»

Συνεχίζεται η ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής στα ερείπια της τετραώροφης πολυκατοικίας, που κατέρρευσε επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

Οι μαρτυρίες για το συμβάν πληθαίνουν. Όπως περιγράφει ένοικος της πολυκατοικίας, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός ήχος σαν να γίνεται σεισμός, ενώ κατάφεραν οι ένοικοι να βγουν εγκαίρως από το κτίριο.

«Ήμουνα πολύ κοντά στο περιστατικό όταν συνέβη αυτό, λόγω κάποιας εργασίας του Πρασίνου του Δήμου, στο οποίο είμαι αντιδήμαρχος, και έσπευσα αμέσως στο σημείο. Αντίκρισα αυτό το θέαμα, το οποίο μου θύμιζε τους σεισμούς του 1999 με την ισοπεδωμένη πολυκατοικία. Στη συνέχεια, διαπίστωσα έκπληκτος ότι και άνθρωποι οι οποίοι μένουν μέσα στην πολυκατοικία ήταν φίλοι μου εδώ και χρόνια. Αυτό με σόκαρε ακόμη περισσότερο και μου έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη θλίψη», δήλωσε ο αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος.

Όπως είπε ο αντιδήμαρχος, όλοι οι φορείς του κράτους βρίσκονται εδώ συντεταγμένα, η Πυροσβεστική, η Τροχαία, η Δημοτική Αστυνομία, προκειμένου να μπορέσουν να βοηθήσουν την πιθανή ανεύρεση κάποιων εγκλωβισμένων.

«Φαίνεται όμως ότι οι ενδείξεις δείχνουν ότι δεν υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο. Παρ’ όλα αυτά, γίνεται έρευνα και καλώς γίνεται γιατί πρέπει να εξαντληθούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα κατοικίδιο ζώο μέσα, ένα σκυλάκι, που κι αυτό είναι μια ζωή, όπως και κάποια άλλα μικρά πλάσματα και είναι καλό και αυτά αν μπορούν να τύχουν μέριμνας. Ο δήμος Αθηναίων κινείται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης αυτών των ανθρώπων με κάθε μέσο και της προσωπικής φιλοξενίας, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια μετάβαση σε μια κανονική ζωή. Είναι σοκαριστικό να χάνεις όλο το βιός σου και αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για όλες τις διαδικασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να ενισχυθούν», σημείωσε ο κ. Αποστολόπουλος.

Όπως τόνισε, γνωρίζει ότι κάποιοι έλειπαν από το κτίριο για λόγους εργασίας ή για ψώνια ή εξωτερικές δουλειές, ενώ, όπως προσέθεσε, κάποιοι άλλοι, που ήταν μέσα, «μάλλον τους έγινε έγκαιρα αντιληπτό ότι κάτι δεν πάει καλά λόγω κάποιων εργασιών που γίνονταν σε όμορο κτίριο και ευτυχώς φύγανε εγκαίρως».

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα τέσσερα άτομα (3 άνδρες και 1 γυναίκα) που αρχικά αναζητούνταν εντοπίστηκαν έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.

«Έσκαβαν βαθιά»

Όπως αναφέρει κάτοικος της περιοχής, δίπλα απ’ αυτή την πολυκατοικία θα χτιζόταν κάποιο άλλο ακίνητο «κι έσκαβαν βαθιά». «Όταν σκάβεις βαθιά το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι στηρίζεις τον ήδη υπάρχοντα οργανισμό των διπλανών για να μην φύγει. Αυτοί έσκαψαν βρήκαν τα πέδιλα και απ’ ό,τι μάθαμε θα έρχονταν σήμερα να έβαζαν δύο στηρίγματα. Δεν είχαν ενημερώσει να φύγουμε, ωστόσο, ένας συγγενής ενοίκου είδε το πρωί ότι κάτι συμβαίνει με την πολυκατοικία και πλέον άρχισαν να ενημερώνουν και να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σώθηκε ο κόσμος».

Ένοικος της πολυκατοικίας δήλωσε ότι έφυγε το πρωί «ζωντανή» από την πόρτα του σπιτιού της για να πάει στη δουλειά της, «απλά πλέον δεν έχω σπίτι να γυρίσω» και προσέθεσε ότι πρόκειται για πολυκατοικία «που δεν έπεσε ούτε το ‘99 με τους σεισμούς».

Όπως αναφέρει εργαζόμενη της περιοχής, στο οικόπεδο δίπλα από την πολυκατοικία γίνονταν εργασίες εδώ και 2-3 εβδομάδες. «Το πρωί σήμερα ήταν σε εξέλιξη εργασίες, δύο μπετονιέρες είχαν αποκλείσει τον δρόμο και ξαφνικά το κτίριο κατέρρευσε», ανέφερε.

Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης ΕΜΑΚ με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

Η Πυροσβεστική ακολουθεί το πρωτόκολλο που ισχύει για τους σεισμούς, χρησιμοποιώντας γεώφονο και ειδικό διασωστικό σκύλο ενώ συλλέγει πληροφορίες από κατοίκους της γειτονιάς, ελέγχοντας ταυτόχρονα για το αν τυχόν υπάρχουν άτομα εντός του κτιρίου. Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας η Πυροσβεστική απομάκρυνε κάποια μέτρα τον συγκεντρωμένο κόσμο, ενώ χρησιμοποιεί, βάσει πρωτοκόλλου, και ανιχνευτές αερίων για τυχόν ύπαρξη εύφλεκτου υλικού.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ