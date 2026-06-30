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Φωτιά στην Κυρά Βρύση Κορινθίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά στην Κυρά Βρύση Κορινθίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Κυρά Βρύση Κορινθίας, κοντά στον Ισθμό. Στην κατάσβεση επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Άγιος Δημήτριος να βρίσκονται σε ετοιμότητα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Κυρά Βρύση στην Κορινθία, κοντά στον Ισθμό.
  • Στην περιοχή επιχειρούν 65 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 18 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
  • Εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Άγιος Δημήτριος να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Κυρά Βρύση στην Κορινθία, κοντά στον Ισθμό.

Στην περιοχή επιχειρούν 65 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 18 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Επίσης, εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Άγιος Δημήτριος να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

112

ΦΩΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

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