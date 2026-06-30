Φωτιά στην Κυρά Βρύση Κορινθίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Κυρά Βρύση στην Κορινθία, κοντά στον Ισθμό.
Στην περιοχή επιχειρούν 65 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 18 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Επίσης, εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Άγιος Δημήτριος να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Δημήτριος της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026