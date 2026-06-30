Φωτιά στην Κυρά Βρύση Κορινθίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Κυρά Βρύση στην Κορινθία, κοντά στον Ισθμό.

Στην περιοχή επιχειρούν 65 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 18 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Επίσης, εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Άγιος Δημήτριος να βρίσκονται σε ετοιμότητα.