Πυροσβεστική: Τέσσερις συλλήψεις σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε οι άνδρες των των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για περιστατικά που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο.

Συγκεκριμένα:

Στη Μυτιλήνη, χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, δύο ημεδαποί, ηλικίας 28 και 44 ετών, συνελήφθησαν από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου για εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος με αλυσίδα , περί ώρα 20:00, εντός γεωργικής έκτασης με ελαιόδενδρα επί της Ε.Ο. Λουτρόπολης Θερμής – Πηγής, στην Τ.Κ. Πηγής του Δήμου Μυτιλήνης. Οι εργασίες πραγματοποιούνταν σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 5 – Κατάσταση Συναγερμού – Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου για , περί ώρα 20:00, εντός γεωργικής έκτασης με ελαιόδενδρα επί της Ε.Ο. Λουτρόπολης Θερμής – Πηγής, στην Τ.Κ. Πηγής του Δήμου Μυτιλήνης. Οι εργασίες πραγματοποιούνταν σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 5 – Κατάσταση Συναγερμού – Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ. Στην Πάτρα, επίσης χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αχαΐας ημεδαπός, ηλικίας 53 ετών, ο οποίος περί ώρα 21:30 προχώρησε σε άναμμα και διατήρηση φωτιάς σε σωρό με ξηρά χόρτα, άχυρα και απορρίμματα , εντός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του, στην περιοχή της Ανθούπολης του Δήμου Πατρέων. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

επίσης χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αχαΐας , εντός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του, στην περιοχή της Ανθούπολης του Δήμου Πατρέων. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στον Κάλαμο, σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής ημεδαπός, ηλικίας 31 ετών, ο οποίος περί ώρα 14:40 κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, έκανε χρήση συσκευής έψησης (ψησταριάς), πλησίον δασικής έκτασης, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 5 – Κατάσταση Συναγερμού – Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Σχεδόν 300 συλλήψεις το 2026

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 14 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 713 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.127.843,21 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 296 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 266 (89,86%) είναι από αμέλεια και οι 30 (10,14%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.