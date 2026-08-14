Ιταλία: Οι Αρχές ανέκτησαν τα έργα των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς που είχαν κλαπεί από μουσείο τον Μάρτιο

Η ιταλική αστυνομία ανέκτησε τρεις πίνακες των Γάλλων ζωγράφων Πολ Σεζάν, Πιερ - Ογκίστ Ρενουάρ και Ανρί Ματίς, οι οποίοι είχαν κλαπεί τον περασμένο Μάρτιο από το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα, κοντά στην Πάρμα. Τα έργα, εκτιμώμενης αξίας άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ, ανακτήθηκαν μετά από πολύπλοκη έρευνα, με την αστυνομία να δίνει στη δημοσιότητα βίντεο της κλοπής.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιταλία, ληστεία, πίνακες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ιταλική αστυνομία ανέκτησε τρεις πίνακες των Γάλλων ζωγράφων Πολ Σεζάν, Πιερ – Ογκίστ Ρενουάρ και Ανρί Ματίς, που είχαν κλαπεί από ένα μουσείο κοντά στην Πάρμα τον περασμένο Μάρτιο.
  • Οι πίνακες κλάπηκαν από το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα, κοντά στην Πάρμα, τη νύχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου. Η εκτιμώμενη αξία των έργων ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ.
  • Αστυνομικοί της μονάδας προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ανέκτησαν τα έργα τέχνης έπειτα από μια πολύπλοκη έρευνα. Πρόκειται για τη «Νεκρή Φύση με κεράσια» του Σεζάν, «Τα Ψάρια» του Ρενουάρ και την «Οδαλίσκη στη βεράντα» του Ματίς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η ιταλική αστυνομία ανέκτησε τρεις πίνακες των Γάλλων ζωγράφων Πολ Σεζάν, Πιερ – Ογκίστ Ρενουάρ και Ανρί Ματίς, που είχαν κλαπεί από ένα μουσείο κοντά στην πόλη της Πάρμας τον περασμένο Μάρτιο, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

«Colpo grosso» σε μουσείο στην Ιταλία – Μασκοφόροι έκλεψαν τρεις πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς

Αστυνομικοί της μονάδας προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ανέκτησαν τα έργα τέχνης έπειτα από μια πολύπλοκη έρευνα, όπως τη χαρακτήρισε η αστυνομία. Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται αργότερα σήμερα.

Οι πίνακες κλάπηκαν από το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα που βρίσκεται στην πόλη Τραβερσέτολο, κοντά στην Πάρμα, τη νύχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου. Ειδικοί τέχνης είπαν ότι η εκτιμώμενη αξία των πινάκων ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έργα που ανακτήθηκαν είναι η «Νεκρή Φύση με κεράσια» του Σεζάν, «Τα Ψάρια» του Ρενουάρ και την «Οδαλίσκη στη βεράντα» του Ματίς.

Η αστυνομία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την κλοπή, στο οποίο φαίνονται δύο μασκοφόροι διαρρήκτες να μπαίνουν από ένα παράθυρο, να αρπάζουν τους τρεις πίνακες από τον τοίχο και στη συνέχεια να βγαίνουν αμέσως από το κτίριο, σε μια επιχείρηση που διήρκεσε λιγότερο από τρία λεπτά.

Το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα φιλοξενεί τη συλλογή του ιστορικού τέχνης Λουίτζι Μανιάνι (1906-1984), που περιλαμβάνει επίσης έργα των Ντύρερ, Ρούμπενς, Βαν Ντάικ, Γκόγια, Μονέ και του Ιταλού καλλιτέχνη Τζόρτζιο Μοράντι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ