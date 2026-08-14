ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τους στοχευμένους ελέγχους της σε περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης, διαπιστώνοντας σημαντικές παραβάσεις φοροδιαφυγής σε Σαντορίνη και Νάξο. Επιβλήθηκαν 48ωρα λουκέτα σε εστιατόρια και mini market της Σαντορίνης για μη έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων, ενώ στη Νάξο επιβλήθηκαν πρόστιμα σε βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων για μη έκδοση αποδείξεων.

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Oικονομία

ΑΑΔΕ, Λουκέτα, Νάξος, Σαντορίνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τους στοχευμένους ελέγχους σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας, με σημαντικά ευρήματα φοροδιαφυγής σε Σαντορίνη και Νάξο.
  • Στη Σαντορίνη, επιβλήθηκαν 48ωρα λουκέτα σε εστιατόρια και mini market για μη έκδοση συνολικά 17 αποδείξεων και τιμολογίων αξίας άνω των 70.000 ευρώ.
  • Στη Νάξο, διαπιστώθηκαν 97 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων συνολικής αξίας 118.795,45 ευρώ σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενώ οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται εντατικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας, με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο.

48ωρα λουκέτα στη Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη, σε τρεις επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μη έκδοση 17 αποδείξεων, συνολικής αξίας 35.154,10 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48ωρης αναστολής λειτουργίας.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκε και ιδιαίτερα γνωστό εστιατόριο της Σαντορίνης, σε ειδυλλιακή τοποθεσία και με έντονη παρουσία στη διοργάνωση εκδηλώσεων και events, όπου διαπιστώθηκε μη έκδοση τιμολογίου 19.700 ευρώ. Στην επιχείρηση επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας.

Παράλληλα, σε mini market διαπιστώθηκε μη έκδοση τιμολογίου 15.300 ευρώ, ενώ σε άλλο εστιατόριο δεν εκδόθηκαν 15 αποδείξεις. Και στις δύο επιχειρήσεις επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας.

Ειδικές χρηματικές κυρώσεις στη Νάξο

Στη Νάξο, σε τρειςπεριπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, διαπιστώθηκαν συνολικά 97 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων, συνολικής αξίας 118.795,45 ευρώ, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και των δυνατοτήτων διασταύρωσης δεδομένων, για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

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