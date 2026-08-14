Ολυμπιακός: Κανονικά στην προπόνηση ο Μεντιλίμπαρ – Το μήνυμα στους παίκτες πριν από το κρίσιμο ραντεβού με Μαρινάκη

Κανονικά στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στον Ρέντη βρέθηκε την Παρασκευή (14/08) ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρά την έντονη φημολογία που έχει δημιουργηθεί γύρω από το μέλλον του στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Ο Βάσκος τεχνικός ακολούθησε το πρόγραμμα της ομάδας και είχε την ευκαιρία να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές του, λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο τετ α τετ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει σε σημαντικό βαθμό την επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού.

Μετά το ρεπό της Πέμπτης (13/8), οι παίκτες επέστρεψαν στο προπονητικό κέντρο και ο Μεντιλίμπαρ θέλησε από την πρώτη στιγμή να αλλάξει το κλίμα και να μεταφέρει την προσοχή όλων στους στόχους που ακολουθούν.

Το μήνυμα του Μεντιλίμπαρ στους παίκτες

Ο 65χρονος προπονητής αναφέρθηκε στον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές του να αφήσουν πίσω τους την απογοήτευση και να επικεντρωθούν στις επόμενες υποχρεώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία του Ολυμπιακού στο Europa League, αλλά και στον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

«Ο αποκλεισμός από το Champions League είναι δύσκολος για όλους, όμως πρέπει να τον αφήσουμε πίσω μας. Στην Ευρώπη θα αγωνιστούμε στο Europa League και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Πάνω απ’ όλα, όμως, πρέπει να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, που είναι ο μεγάλος στόχος της ομάδας», ήταν μεταξύ άλλων το μήνυμα του Μεντιλίμπαρ.

Ακολούθησε η ανάλυση του προγράμματος της ημέρας, με τον Ισπανό τεχνικό να δουλεύει με τους ποδοσφαιριστές του για σχεδόν δύο ώρες. Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία για την πρεμιέρα της Super League, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στις 22 Αυγούστου στις 20:00.

Όλα τα βλέμματα στο ραντεβού Μαρινάκη – Μεντιλίμπαρ

Παρά το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ έδωσε κανονικά το «παρών» στην προπόνηση και εργάστηκε με την ομάδα, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στη συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το ραντεβού των δύο ανδρών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, αλλά και για τον σχεδιασμό της ομάδας ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά τη συνάντηση, με τις εξελίξεις να αναμένονται πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.