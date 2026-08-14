Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Στον τελικό του ακοντισμού η Ελίνα Τζένγκο με βολή στα 59,82μ – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελίνα Τζένγκο προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας την έκτη θέση στον προκριματικό με μια βολή 59,82μ, την καλύτερη της φετινής σεζόν.

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Αθλητισμός

Ελίνα Τζένγκο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελίνα Τζένγκο προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πλασαριζόμενη στην έκτη θέση του προκριματικού.
  • Η πρώτη της βολή στα 59.82μ ήταν η καλύτερη φετινή της επίδοση, διαλύοντας το προηγούμενο ρεκόρ της των 58.37μ.
  • Ο τελικός, στον οποίο η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 θα αγωνιστεί για τρίτη διαδοχική φορά, έχει οριστεί την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 21:55 στο Μπέρμιγχαμ.

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Με μια πρώτη βολή, που όμοιά της δεν έχει ρίξει φέτος, η Ελίνα Τζένγκο πλασαρίστηκε ψηλά, στην έκτη θέση του προκριματικού του ακοντισμού, και προκρίθηκε σε τρίτο διαδοχικό τελικό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχοντας μάλιστα ποσοστό επιτυχίας 100%. Ο τελικός στο Μπέρμιγχαμ έχει οριστεί την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 21:55.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ,. πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022, μπήκε αποφασισμένη στον αγωνιστικό χώρο του Alexander Stadium και έστειλε το ακόντιο στα 59.82 για να διαλύσει το φετινό, διόλου αντιπροσωπευτικό για τις τεράστιες δυνατότητές της, ρεκόρ της, που ήταν 58.37.

Στη δεύτερη και στην τρίτη βολή της έχασε τον ωραίο ρυθμό της πρώτης προσπάθειας. Μάλιστα, στη δεύτερη, βλέποντας ότι το ακόντιο προσγειώθηκε κάτω από τα 55 μέτρα, την έβγαλε άκυρη, ενώ η τρίτη βολή της μετρήθηκε 55.56.

Η δωδεκάδα έκλεισε αρκετά χαμηλά, στα 56.90, ενώ η Ελβετίδα Λεόνι Χούγκλι ήταν ο μοναδική που πέρασε το όριο των 61 μέτρων με εθνικό ρεκόρ, 62.33.

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