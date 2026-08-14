Άρση του απαγορευτικού απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Κανονικά αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά

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Καλά τα νέα για όσους ταξιδεύουν με πλοία από τα λιμάνια της Αττικής καθώς λίγο πριν τις 2.30 το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8) έγινε γνωστό ότι αποφασίστηκε η άρση του απαγορευτικού απόπλου που ήταν σε ισχύ από το πρωί και έως τις 4 το μεσημέρι σε Λαύριο και Ραφήνα, λόγω των θυελλωδών ανέμων έως και τα 9 μποφόρ.

Έτσι στις 4 το απόγευμα ξεκινούν κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων.

Αναμένεται σταδιακή εκτέλεση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων με τις εταιρείες να προχωρούν σε τροποποιήσεις αλλά και έκτακτα δρομολόγια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες του Δεκαπενταύγουστου.

Στη Ραφήνα, τα δρομολόγια που προγραμματίστηκαν μετά την άρση του απαγορευτικού είναι τα εξής:

16:00: Αικατερίνη Π. προς Τήνο και Μύκονο

16:15: Fast Ferries Andros προς Άνδρο και Τήνο

18:00: Superferry προς Άνδρο

18:45: Andros Queen προς Τήνο και Μύκονο

19:15: Andros King προς Άνδρο

Αντίστοιχα, από το Λαύριο αναχωρούν:

16:00: Superstar προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο

16:00: Terra Jet 2 προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και Πάρο

Στη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση του «’Αρτεμις» από το Λαύριο για Μήλο.

Κανονικά αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά – 4 δρομολόγια προς Κυκλάδες ακυρώθηκαν το πρωί

Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν το πρωί 4 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες.

Κανονικά εκτελούνται, ωστόσο, τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά

Σύμφωνα με τις προκρατήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά είχαν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων, με περίπου 22.894 επιβάτες να αναμένετο να ταξιδέψουν προς τα νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 35 δρομολόγια επιβατηγών-υδροπτέρυγων και 25 επιβατηγών-οχηματαγωγών, με τις προκρατήσεις να ανέρχονται σε 7.632 επιβάτες. Από αυτούς, 3.208 αναμένεται να ταξιδέψουν με ταχύπλοα και 4.424 με επιβατηγά-οχηματαγωγά.

Αυξημένη η κίνηση και την Πέμπτη (13/8)

Η μεγάλη έξοδος είχε ξεκινήσει ήδη από την Πέμπτη 13 Αυγούστου, με αυξημένη κίνηση και στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων, με 23.665 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τα νησιά του Αιγαίου, ενώ προς τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 55 δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 8.589 επιβάτες.

Από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια, με 7.267 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο αναχώρησαν 8 πλοία, μεταφέροντας 2.754 επιβάτες.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν νέες αλλαγές στα δρομολόγια.

Νωρίτερα ο Κικίλιας είχε απευθύνει μήνυμα αυξημένης επαγρύπνησης προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες

Μήνυμα αυξημένης επαγρύπνησης προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα απηύθυνε νωρίτερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός ανέφερε ότι επικοινώνησε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας αυξημένη προσοχή και συνεχή ενημέρωση του επιβατικού κοινού για κάθε αλλαγή ή ακύρωση δρομολογίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, συνέστησε στους επιβάτες, πριν ξεκινήσουν για τα λιμάνια, να επικοινωνούν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν ή με το αρμόδιο Λιμεναρχείο, προκειμένου να ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν τροποποιήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ασφάλεια όσων βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. Όπως επισήμανε, λουόμενοι, κυβερνήτες ιστιοπλοϊκών, χειριστές μικρών σκαφών και όσοι ασχολούνται με θαλάσσια σπορ θα πρέπει να αποφεύγουν δραστηριότητες σε περιοχές όπου επικρατούν ισχυροί άνεμοι και έντονος κυματισμός και να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους λιμενικών αρχών.

Για «Προσοχή και υπευθυνότητα από όλους», έκανε λόγο στο μήνυμά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.