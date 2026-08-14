Θησαυρός «μαμούθ» στο Βέλγιο: Βρήκαν χρυσό αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ κρυμμένο σε τοίχο

Ένας απρόσμενος θησαυρός αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, που περιείχε ψήγματα, νομίσματα και ράβδους χρυσού, ανακαλύφθηκε κρυμμένος σε τοίχο κτιρίου στο Σεν-Ζίλ-λε-Τερμόντ του Βελγίου, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης. Οι βελγικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την προέλευση του χρυσού και τη διαλεύκανση του γρίφου της ιδιοκτησίας του, με τον θησαυρό να φυλάσσεται πλέον στις Βρυξέλλες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

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Διεθνή Νέα

Βέλγιο/θησαυρός
Πηγή: CpsdesloiI
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απρόσμενος θησαυρός αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ ανακαλύφθηκε κρυμμένος σε τοίχο κτιρίου στο Βέλγιο κατά τη διάρκεια ανακαίνισης. Εργάτες εντόπισαν ένα κιβώτιο με ψήγματα, νομίσματα και ράβδους χρυσού.
  • Ο χρυσός βρέθηκε σε κτίριο του οργανισμού κοινωνικής πρόνοιας CAW Ανατολικής Φλάνδρας. Για λόγους ασφαλείας, μεταφέρθηκε άμεσα στις Βρυξέλλες και φυλάσσεται υπό αυστηρά μέτρα προστασίας.
  • Οι βελγικές Αρχές ερευνούν την προέλευση του χρυσού, αναζητώντας πιθανούς νόμιμους ιδιοκτήτες ή κληρονόμους. Εάν δεν βρεθεί δικαιούχος, θα εξεταστεί αν ο οργανισμός CAW ή η κατασκευαστική εταιρεία δικαιούνται μέρος της αξίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας απρόσμενος θησαυρός ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε κτίριο στο Σεν-Ζίλ-λε-Τερμόντ, στην ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου. Εργάτες που τοποθετούσαν σωληνώσεις στο υπόγειο του ακινήτου εντόπισαν ένα κιβώτιο επιμελώς κρυμμένο μέσα σε τοίχο, το οποίο περιείχε ψήγματα, νομίσματα αλλά και αριθμημένες ράβδους χρυσού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η συνολική αξία των ευρημάτων αγγίζει τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

 

Το χρονικό της ανακάλυψης και τα μέτρα ασφαλείας

Το κτίριο, το οποίο ανήκει στον οργανισμό κοινωνικής πρόνοιας CAW Ανατολικής Φλάνδρας, βρισκόταν σε διαδικασία ολικής ανακατασκευής για τη δημιουργία γραφείων και εργαστηρίων.

Αμέσως μόλις οι εργάτες συνειδητοποίησαν το περιεχόμενο του κιβωτίου, ο εργολάβος ενημέρωσε τη διοίκηση του οργανισμού και στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η αστυνομία, όπως ορίζουν τα σχετικά πρωτόκολλα.

 


Για λόγους ασφαλείας, ο πολυδάπανος θησαυρός μεταφέρθηκε άμεσα στις Βρυξέλλες, όπου και φυλάσσεται σε ειδικό φορέα υπό αυστηρά μέτρα προστασίας.

Ο γρίφος της ιδιοκτησίας και η νομική συνέχεια

Οι βελγικές Αρχές, έχουν ήδη ξεκινήσει ευρεία έρευνα για να διαλευκάνουν την προέλευση του χρυσού. Πρώτος στόχος είναι να εξακριβωθεί αν τα ευρήματα συνδέονται με παλαιότερες εγκληματικές δραστηριότητες. Εφόσον αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο, θα αναζητηθούν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες ή οι κληρονόμοι τους,  μια διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει ακόμη και χρόνια.

 

 


Σε περίπτωση που δεν βρεθεί νόμιμος δικαιούχος, θα εξεταστεί το νομικό πλαίσιο για το αν ο οργανισμός CAW ή η κατασκευαστική εταιρεία δικαιούνται μέρος της αξίας ή αμοιβή εύρεσης.

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