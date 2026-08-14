Θησαυρός «μαμούθ» στο Βέλγιο: Βρήκαν χρυσό αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ κρυμμένο σε τοίχο

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Ένας απρόσμενος θησαυρός ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε κτίριο στο Σεν-Ζίλ-λε-Τερμόντ, στην ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου. Εργάτες που τοποθετούσαν σωληνώσεις στο υπόγειο του ακινήτου εντόπισαν ένα κιβώτιο επιμελώς κρυμμένο μέσα σε τοίχο, το οποίο περιείχε ψήγματα, νομίσματα αλλά και αριθμημένες ράβδους χρυσού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η συνολική αξία των ευρημάτων αγγίζει τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Goudschat ter waarde van 9 miljoen euro gevonden in Belgische kelder https://t.co/K2t5ix9E4B — RTL Nieuws (@RTLnieuws) August 13, 2026

Το χρονικό της ανακάλυψης και τα μέτρα ασφαλείας

Το κτίριο, το οποίο ανήκει στον οργανισμό κοινωνικής πρόνοιας CAW Ανατολικής Φλάνδρας, βρισκόταν σε διαδικασία ολικής ανακατασκευής για τη δημιουργία γραφείων και εργαστηρίων.

Αμέσως μόλις οι εργάτες συνειδητοποίησαν το περιεχόμενο του κιβωτίου, ο εργολάβος ενημέρωσε τη διοίκηση του οργανισμού και στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η αστυνομία, όπως ορίζουν τα σχετικά πρωτόκολλα.



Για λόγους ασφαλείας, ο πολυδάπανος θησαυρός μεταφέρθηκε άμεσα στις Βρυξέλλες, όπου και φυλάσσεται σε ειδικό φορέα υπό αυστηρά μέτρα προστασίας.

Ο γρίφος της ιδιοκτησίας και η νομική συνέχεια

Οι βελγικές Αρχές, έχουν ήδη ξεκινήσει ευρεία έρευνα για να διαλευκάνουν την προέλευση του χρυσού. Πρώτος στόχος είναι να εξακριβωθεί αν τα ευρήματα συνδέονται με παλαιότερες εγκληματικές δραστηριότητες. Εφόσον αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο, θα αναζητηθούν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες ή οι κληρονόμοι τους, μια διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει ακόμη και χρόνια.

Des ouvriers sont tombés sur un coffre dissimulé derrière l’un des murs de la cave d’une maison en rénovation. La valeur de l’ensemble est estimée à environ 9 millions d’euros.

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Σε περίπτωση που δεν βρεθεί νόμιμος δικαιούχος, θα εξεταστεί το νομικό πλαίσιο για το αν ο οργανισμός CAW ή η κατασκευαστική εταιρεία δικαιούνται μέρος της αξίας ή αμοιβή εύρεσης.