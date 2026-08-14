Αεροδρόμιο Κατάνια: Αναστολή πτήσεων λόγω της τέφρας της Αίτνας μέχρι το Σάββατο

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Οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία, θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (16/8/2026), λόγω της τέφρας από τη συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνας. Η κατάσταση έχει οδηγήσει τις τελευταίες ημέρες, στην ακύρωση ή στην εκτροπή εκατοντάδων πτήσεων.

Το αεροδρόμιο της Κατάνια στην Σικελία, θα συνεχίσει να μην δέχεται πτήσεις μέχρι αύριο, εξαιτίας της τέφρας από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας, που έχει προκαλέσει την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, τις τελευταίες ημέρες.

Hundreds of passengers have been left stranded at Italy’s Catania airport after Mount Etna erupted. Around 700 flights have been cancelled, causing holiday chaos. Mount Etna is Europe’s most active volcano and its largest. pic.twitter.com/mzofcKqIHj — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 12, 2026



«Ολες οι αφίξεις στο πέμπτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ιταλίας, θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τις 02:00 του Σαββάτου τοπική ώρα», ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία SAC, η οποία συμβουλεύει τους επιβάτες, να έρχονται σε επαφή με τις αεροπορικές εταιρείες, πριν μετακινηθούν προς το αεροδρόμιο.

Οι ακυρώσεις των πτήσεων, συμπίπτουν με την κορύφωση της αιχμής της θερινής περιόδου και έχουν εντείνει την επιβατική κίνηση των άλλων αεροδρομίων της Σικελίας.

🌋✈️ DAY 7: ETNA ERUPTION CONTINUES TO PARALYSE SICILIAN AIR TRAVEL Mount Etna’s latest eruption has entered its seventh consecutive day of disruption, turning the peak European summer holiday season into a logistical nightmare for thousands of travelers. 🇮🇹… pic.twitter.com/w4Li70BtON — FL360aero (@fl360aero) August 13, 2026

Η Αίτνα, το υψηλότερο και περισσότερο δραστήριο ηφαίστειο της Ευρώπης, επηρεάζει συχνά την λειτουργία του αεροδρομίου της Κατάνια. Η διαχειρίστρια εταιρεία ξεκίνησε τον Μάιο, την διαδικασία πώλησης του 51% των μετοχών του αεροδρομίου.