Αεροδρόμιο Κατάνια: Αναστολή πτήσεων λόγω της τέφρας της Αίτνας μέχρι το Σάββατο

Οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, λόγω της τέφρας από τη συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνας. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει στην ακύρωση ή εκτροπή εκατοντάδων πτήσεων τις τελευταίες ημέρες, συμπίπτοντας με την κορύφωση της θερινής περιόδου και αυξάνοντας την πίεση στα άλλα αεροδρόμια της Σικελίας.

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Διεθνή Νέα

ΑΙΤΝΑ
Πηγή: LBCI
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.
  • Η κατάσταση έχει οδηγήσει τις τελευταίες ημέρες στην ακύρωση ή εκτροπή εκατοντάδων πτήσεων, λόγω της τέφρας από τη συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνας.
  • Η διαχειρίστρια εταιρεία SAC συμβουλεύει τους επιβάτες να έρχονται σε επαφή με τις αεροπορικές εταιρείες τους πριν μετακινηθούν προς το αεροδρόμιο. Η Αίτνα επηρεάζει συχνά την λειτουργία του αεροδρομίου της Κατάνια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία, θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (16/8/2026), λόγω της τέφρας από τη συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνας. Η κατάσταση έχει οδηγήσει τις τελευταίες ημέρες, στην ακύρωση ή στην εκτροπή εκατοντάδων πτήσεων.

Το αεροδρόμιο της Κατάνια στην Σικελία, θα συνεχίσει να μην δέχεται πτήσεις μέχρι αύριο, εξαιτίας της τέφρας από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας, που έχει προκαλέσει την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, τις τελευταίες ημέρες.

 


«Ολες οι αφίξεις στο πέμπτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ιταλίας, θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τις 02:00 του Σαββάτου τοπική ώρα», ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία SAC, η οποία συμβουλεύει τους επιβάτες, να έρχονται σε επαφή με τις αεροπορικές εταιρείες, πριν μετακινηθούν προς το αεροδρόμιο.

 

 

Οι ακυρώσεις των πτήσεων, συμπίπτουν με την κορύφωση της αιχμής της θερινής περιόδου και έχουν εντείνει την επιβατική κίνηση των άλλων αεροδρομίων της Σικελίας.

 

Η Αίτνα, το υψηλότερο και περισσότερο δραστήριο ηφαίστειο της Ευρώπης, επηρεάζει συχνά την λειτουργία του αεροδρομίου της Κατάνια. Η διαχειρίστρια εταιρεία ξεκίνησε τον Μάιο, την διαδικασία πώλησης του 51% των μετοχών του αεροδρομίου.

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