Disneyland: 26χρονη έχει «εμμονή» με τον Πίτερ Παν και ακολουθεί τους ηθοποιούς του πάρκου – Το βίντεο που προκάλεσε σάλο

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Σάλο έχει προκαλέσει στα social media η περίπτωση μιας 26χρονης φανατικής θαυμάστριας του Πίτερ Παν, η οποία εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία καταγράφει τις συναντήσεις της με τους ηθοποιούς που ενσαρκώνουν τον διάσημο χαρακτήρα στη Disneyland.

Η γυναίκα, γνωστή ως Τόνι, δημοσιεύει από το 2015 φωτογραφίες και βίντεο με διαφορετικούς ηθοποιούς του Πίτερ Παν, όμως ένα πρόσφατο βίντεό της έγινε viral και πυροδότησε έντονες αντιδράσεις, με χρήστες να την κατηγορούν ότι ξεπερνά τα όρια του θαυμασμού και κάνει τους εργαζόμενους να αισθάνονται άβολα.

Το επίμαχο βίντεο, το οποίο έχει τραβηχτεί στη Disneyland της Καλιφόρνιας, στο Άναχαϊμ, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 28 εκατομμύρια προβολές.

Το viral βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Στα πλάνα, η Τόνι πλησιάζει έναν ηθοποιό που υποδύεται τον Πίτερ Παν έχοντας ήδη ενεργοποιημένη την κάμερα και κρατώντας ένα χειροποίητο δώρο.

Ο ηθοποιός φαίνεται αιφνιδιασμένος, ενώ στη συνέχεια την ευχαριστεί επανειλημμένα για το δώρο.

Η Τόνι και μια φίλη της συνεχίζουν να τον ακολουθούν στον χώρο του πάρκου, ενώ εκείνος προσπαθεί παράλληλα να αλληλεπιδράσει με παιδιά και άλλους επισκέπτες.

Στο τέλος της συνάντησης, οι δύο γυναίκες δηλώνουν την αγάπη τους για τον Πίτερ Παν και του ανακοινώνουν ότι σκοπεύουν να επιστρέψουν για να τον δουν ξανά την επόμενη εβδομάδα.

Η γλώσσα του σώματος και οι αντιδράσεις του ηθοποιού ερμηνεύτηκαν από πολλούς χρήστες ως ένδειξη έντονης αμηχανίας, αν και ο ίδιος δεν έχει κάνει δημόσια δήλωση για το περιστατικό.

«Σε μισεί» – «Μακάρι να μπορούσε πραγματικά να πετάξει»

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο ήταν καταιγιστικά.

«Σε μισεί», έγραψε ωμά ένας χρήστης, σχολιάζοντας τον τόνο και τις εκφράσεις του ηθοποιού.

«Στοιχηματίζω ότι εύχεται να μπορούσε πραγματικά να πετάξει», αστειεύτηκε άλλος, παραπέμποντας φυσικά στην ικανότητα του Πίτερ Παν να πετά.

Άλλος σχολιαστής υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι της Disney θα έπρεπε να διαθέτουν έναν ειδικό «κωδικό κινδύνου» ώστε να μπορούν να καλούν άμεσα βοήθεια όταν ένας επισκέπτης τους κάνει να αισθάνονται άβολα.

Ορισμένοι χρήστες έφτασαν μάλιστα στο σημείο να χαρακτηρίσουν την Τόνι «stalker» και να υποστηρίξουν ότι ο ηθοποιός θα έπρεπε να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο περιοριστικών μέτρων.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, κάποια ένδειξη ότι έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία σε βάρος της ούτε ότι η Disneyland έχει χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά της παράνομη.

Περισσότερα από 10 χρόνια εμμονής με τον Πίτερ Παν

Η Τόνι θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα του φαινομένου των λεγόμενων «Disney Adults», ενηλίκων που διατηρούν ιδιαίτερα έντονη σχέση με τους χαρακτήρες, τα πάρκα και τον κόσμο της Disney.

Οι αναρτήσεις της που αφορούν τον Πίτερ Παν χρονολογούνται τουλάχιστον από το 2015 και περιλαμβάνουν φωτογραφίες, βόλτες σε αξιοθέατα και επανειλημμένες συναντήσεις με διαφορετικούς ηθοποιούς που υποδύονται τον χαρακτήρα.

Οι επικριτές της υποστηρίζουν πλέον ότι η πολυετής αυτή ενασχόληση έχει περάσει από το επίπεδο του fandom σε συμπεριφορά που ενδέχεται να επιβαρύνει τους ίδιους τους εργαζομένους.

Πρώην ηθοποιός της Disney: «Έκανα αναφορές και δεν γινόταν τίποτα»

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει και τη συζήτηση για το κατά πόσο οι ηθοποιοί των θεματικών πάρκων προστατεύονται επαρκώς όταν επισκέπτες ξεπερνούν τα όρια.

Η Αλίσα Κλίνζινγκ, πρώην ηθοποιός που υποδυόταν την Έλσα στη Disneyland, είχε καταγγείλει πρόσφατα ότι ενήλικος επισκέπτης την αγκάλιασε, πίεσε τα χείλη του πάνω στο δέρμα της και της ψιθύρισε ότι είχε σεξουαλικά όνειρα μαζί της, αναφέρει η New York Post.

Όπως υποστήριξε, συμπλήρωνε αναφορές περιστατικού κάθε φορά που τον συναντούσε, αλλά η εταιρεία δεν έκανε αρκετά για να την προστατεύσει.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι τα επτά χρόνια που εργάστηκε ως χαρακτήρας της Disney της άφησαν συμπτώματα μετατραυματικού στρες.

Η Disney διαθέτει κανόνες για τη συμπεριφορά και την ενδυμασία των ενηλίκων επισκεπτών, μεταξύ των οποίων και απαγόρευση χρήσης κοστουμιών χαρακτήρων από άτομα άνω των 14 ετών, όμως πρώην εργαζόμενοι έχουν καταγγείλει ότι απαιτούνται ισχυρότεροι μηχανισμοί προστασίας όταν οι επισκέπτες περνούν από τον ενθουσιασμό στην παρενόχληση.