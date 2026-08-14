Μέχρι τις 4 το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο – Τι ισχύει με τα δρομολόγια από Πειραιά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συνεχίζονται τα προβλήματα με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και φτάνουν κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας, το γενικό απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 4 το μεσημέρι, με εξαίρεση τα δρομολόγια από Ραφήνα προς Μαρμάρι.

Ακυρώθηκαν 4 δρομολόγια από τον Πειραιά

Την ίδια ώρα, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Ωστόσο, το πρωί της Παρασκευής (14/8) δεν πραγματοποιήθηκαν τέσσερα προγραμματισμένα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο του «Blue Star Paros» για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, του «Eurochampion Jet 2» για Σύρο, Μύκονο, Νάξο, Ίο, Κουφονήσι και Θήρα, καθώς και του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι. Δεν πραγματοποιήθηκε, επίσης, το δρομολόγιο του «Champions League Jet 2» για Σύρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα και τις ενημερώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ορισμένα από τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά θα εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους με αλλαγές στις προσεγγίσεις σε νησιωτικά λιμάνια, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγιά τους.

Η κατάσταση παραμένει μεταβαλλόμενη και οι αποφάσεις για την εκτέλεση, την τροποποίηση ή την ακύρωση δρομολογίων λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.