ΗΠΑ: Παρένθετη αρνήθηκε την άμβλωση και γέννησε μωρό με σπάνια καρδιοπάθεια – «Πολιτικό θέατρο» καταγγέλλουν οι βιολογικοί γονείς

Μια πρωτοφανής διαμάχη γύρω από την παρένθετη μητρότητα, την άμβλωση, την επιμέλεια και το δικαίωμα λήψης ιατρικών αποφάσεων για ένα νεογέννητο με σοβαρή καρδιοπάθεια έχει εξελιχθεί σε δικαστική μάχη που εκτείνεται σε τρεις αμερικανικές πολιτείες και έχει πλέον αποκτήσει έντονη πολιτική διάσταση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μακένα Γουέστ, νοσηλεύτρια από την Αλάσκα, η οποία είχε συμφωνήσει να κυοφορήσει παιδί για το ζευγάρι Ναουσίν Γκιλκάρ και Ομάρ Αχμέντ, που ζει στην Καλιφόρνια. Περίπου στην 20ή εβδομάδα της εγκυμοσύνης, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το έμβρυο έπασχε από σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς (HLHS), μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή συγγενή καρδιοπάθεια.

Μετά τη διάγνωση, οι βιολογικοί γονείς αποφάσισαν να τερματιστεί η εγκυμοσύνη. Η Γουέστ, όμως, τελικά αρνήθηκε να προχωρήσει στην άμβλωση, ταξίδεψε στο Τέξας και στις 12 Αυγούστου γέννησε εκεί το αγοράκι, το οποίο πλέον νοσηλεύεται υπό τη φροντίδα εξειδικευμένης παιδιατρικής ομάδας.

Οι γονείς: Είχε συμφωνήσει στην άμβλωση και είχε κλείσει η ίδια το ραντεβού

Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν πολύ διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν μετά τη διάγνωση.

Η Γουέστ υποστηρίζει ότι οι γονείς την πίεζαν επί εβδομάδες να διακόψει την εγκυμοσύνη και έχει δηλώσει δημοσίως ότι αισθανόταν «παγιδευμένη» από το συμβόλαιο παρένθετης μητρότητας που είχε υπογράψει.

Από την πλευρά τους, η Γκιλκάρ και ο Αχμέντ υποστηρίζουν σε δικαστικά έγγραφα ότι η απόφαση για άμβλωση ελήφθη μετά από επώδυνες συζητήσεις με γιατρούς και δική τους έρευνα σχετικά με την πρόγνωση, την πιθανή ταλαιπωρία και την ποιότητα ζωής ενός παιδιού με HLHS.

Σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή, η Γουέστ αρχικά συμφώνησε με την απόφαση και μάλιστα έκλεισε η ίδια το πρώτο ραντεβού για τη διακοπή της κύησης. Στη συνέχεια, όπως ισχυρίζονται, άλλαξε μονομερώς γνώμη, διέκοψε την επικοινωνία μαζί τους και ανακάλεσε τις άδειες που τους επέτρεπαν να συνομιλούν με τους γιατρούς που παρακολουθούσαν την εγκυμοσύνη.

Η συμφωνία παρένθετης μητρότητας, η οποία είχε συναφθεί μέσω της Worldwide Surrogacy Specialists το 2025, περιλάμβανε όρο σχετικά με τη διακοπή της εγκυμοσύνης σε περίπτωση εμβρυϊκής ανωμαλίας. Η Γουέστ έχει δηλώσει ότι είχε εκφράσει εξαρχής επιφυλάξεις για αυτόν τον όρο, αλλά πίστευε ότι η άμβλωση δεν θα αποτελούσε την πρώτη επιλογή του ζευγαριού σε περίπτωση προβλήματος.

Η Γουέστ έφυγε για το Τέξας και ζήτησε δικαιώματα πάνω στο παιδί

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε όταν η Γουέστ εγκατέλειψε την Αλάσκα και πήγε στο Τέξας, μία πολιτεία όπου ισχύει εξαιρετικά αυστηρή απαγόρευση των αμβλώσεων.

Εκεί προσέφυγε σε δικαστήριο του Ντάλας ζητώντας να αναγνωριστούν γονεϊκά δικαιώματά της ως γυναίκας που θα γεννούσε το παιδί και να αποκτήσει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στις αποφάσεις για την ιατρική του θεραπεία. Λίγο πριν από τον τοκετό ζήτησε επίσης την επιμέλειά του.

Οι βιολογικοί γονείς, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι η Γουέστ παραβίασε τη συμφωνία παρένθετης μητρότητας. Σύμφωνα με το Associated Press, έχουν επικαλεστεί και απόφαση δικαστηρίου της Καλιφόρνιας σύμφωνα με την οποία η Γουέστ δεν έχει δικαίωμα νομικής ή φυσικής επιμέλειας του παιδιού.

Η νομική σύγκρουση έχει έτσι απλωθεί μεταξύ Αλάσκας, Καλιφόρνιας και Τέξας, αναδεικνύοντας παράλληλα τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στη νομοθεσία περί παρένθετης μητρότητας από πολιτεία σε πολιτεία στις ΗΠΑ.

Η παρέμβαση του Κεν Πάξτον

Στην υπόθεση παρενέβη και ο Ρεπουμπλικανός γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, ο οποίος υποστήριξε ότι έπρεπε να διασφαλιστεί πως το νεογέννητο θα λάβει κάθε ιατρικά ενδεδειγμένη θεραπεία που απαιτείται για να παραμείνει στη ζωή.

Το γραφείο του κατέθεσε επίσημο υπόμνημα στο δικαστήριο ζητώντας «ιατρικά ενδεδειγμένη, σωτήρια θεραπεία» για το παιδί.

Ο Πάξτον είχε κατηγορήσει τους γονείς ότι δεν σκόπευαν να συναινέσουν στην απαραίτητη χειρουργική επέμβαση. Η Γκιλκάρ και ο Αχμέντ αρνούνται ότι σκόπευαν να στερήσουν από το παιδί τους την αναγκαία θεραπεία.

Μάλιστα, άλλα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Associated Press δείχνουν ότι σε μεταγενέστερο στάδιο το ζευγάρι είχε σχεδιάσει να γεννηθεί το παιδί στην Καλιφόρνια και να ξεκινήσει εκεί τη μακροχρόνια θεραπεία του από εξειδικευμένη καρδιολογική ομάδα στο Λος Άντζελες. Οι γονείς υποστήριζαν ότι η μεταφορά της Γουέστ στο Τέξας ανάγκαζε το νεογέννητο να αρχίσει την κρίσιμη θεραπεία του σε μία πολιτεία και στη συνέχεια ενδεχομένως να μεταφερθεί σε άλλη.

Δύο δικαστικές εντολές και δύο εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα

Την παραμονή της γέννησης, δικαστήριο του Ντάλας εξέδωσε προσωρινή εντολή σύμφωνα με την οποία το παιδί πρέπει να λάβει τη σωτήρια θεραπεία που κρίνεται ιατρικά απαραίτητη και δεν μπορεί προς το παρόν να μεταφερθεί εκτός Τέξας.

Ωστόσο, το ίδιο δικαστήριο εξέδωσε ξεχωριστή εντολή υπέρ της Γκιλκάρ και του Αχμέντ, με την οποία απαγορεύεται στη Γουέστ να λαμβάνει ιατρικές αποφάσεις για το παιδί ή να παρουσιάζεται ως μητέρα, κηδεμόνας ή αρμόδια για τη θεραπεία του.

Έτσι, ενώ η παρέμβαση της Γουέστ συνέβαλε στο να τεθεί ενώπιον του δικαστηρίου το ζήτημα της υποχρεωτικής παροχής θεραπείας, η ίδια δεν απέκτησε τον έλεγχο των ιατρικών αποφάσεων για το νεογέννητο.

Γεννήθηκε στο Ντάλας – Η Γουέστ δεν μπόρεσε ούτε να το κρατήσει

Το αγοράκι γεννήθηκε την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, σε νοσοκομείο του Ντάλας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Γουέστ, μετά τον τοκετό δεν της επετράπη να δει ή να κρατήσει το νεογέννητο, εξαιτίας της προσωρινής δικαστικής εντολής.

Οι Γκιλκάρ και Αχμέντ βρίσκονται μαζί με το παιδί στο νοσοκομείο, ενώ ο δικηγόρος τους, Λι Μπάντνερ, δήλωσε ότι το νεογέννητο λαμβάνει φροντίδα από ομάδα παιδιατρικών ειδικών και ότι μοναδική προτεραιότητα των γονέων είναι πλέον η υγεία και η ευημερία του.

Το Associated Press ανέφερε ότι το παιδί λάμβανε αρχικά σταθεροποιητική θεραπεία και επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο του Τέξας.

Ακόμη και το όνομα του παιδιού αποτελεί μέρος της σύγκρουσης

Η αντιπαράθεση φτάνει ακόμη και στο πώς αποκαλείται το νεογέννητο.

Η Γουέστ, οι υποστηρικτές της και ο Κεν Πάξτον το αποκαλούν «Γκάμπριελ». Οι βιολογικοί γονείς έχουν ξεκαθαρίσει ότι αυτό δεν είναι το όνομα που επέλεξαν οι ίδιοι, ενώ στα δικαστικά τους έγγραφα το αγοράκι αναφέρεται ως Ρούμι.

Τρία χειρουργεία για το σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς

Το σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς είναι μια σοβαρή συγγενής καρδιακή ανωμαλία κατά την οποία η αριστερή πλευρά της καρδιάς είναι υποανάπτυκτη και δεν μπορεί να εκτελέσει φυσιολογικά τη λειτουργία της άντλησης αίματος προς το σώμα.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η αντιμετώπιση του HLHS περιλαμβάνει συνήθως τρεις διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Η πρώτη, η επέμβαση Norwood, πραγματοποιείται συνήθως μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες της ζωής. Ακολουθεί η επέμβαση Glenn περίπου στους τέσσερις έως έξι μήνες και στη συνέχεια η επέμβαση Fontan, συνήθως μεταξύ 18 μηνών και τριών ετών.

Οι επεμβάσεις αυτές δεν θεραπεύουν οριστικά το HLHS, αλλά αναδιαμορφώνουν την κυκλοφορία του αίματος ώστε η δεξιά πλευρά της καρδιάς να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργίας άντλησης. Οι ασθενείς μπορεί να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και να χρειάζονται εξειδικευμένη καρδιολογική παρακολούθηση σε βάθος χρόνου.

Από τη Μέγκιν Κέλι στις οργανώσεις κατά των αμβλώσεων

Πριν από τη γέννηση, η υπόθεση είχε ήδη ξεφύγει από τα όρια μιας ιδιωτικής οικογενειακής και νομικής διαμάχης.

Η Γουέστ εμφανίστηκε δημοσίως στην εκπομπή της Μέγκιν Κέλι, της γνωστής Αμερικανίδας δημοσιογράφου και πρώην παρουσιάστριας του Fox News, η οποία έχει ισχυρή απήχηση στο συντηρητικό κοινό. Εκεί μίλησε για το συμβόλαιο παρένθετης μητρότητας και δήλωσε ότι αισθανόταν πως «δεν είχε φωνή» απέναντι στην απαίτηση για διακοπή της εγκυμοσύνης.

Megyn Kelly and Glenn Greenwald break down the heart-wrenching surrogate battle over a viable baby. Where does contract law end and human morality begin? Watch this heavy discussion. #Surrogacy #Ethics pic.twitter.com/O2kifQJMoY — Data Orbit (@DataOrbit27) August 11, 2026

Παράλληλα, ήρθε σε επαφή με τη Λίλα Ρόουζ, επικεφαλής της οργάνωσης Live Action, η οποία τάσσεται κατά των αμβλώσεων. Η Live Action βοήθησε τη Γουέστ και τα δύο παιδιά της να ταξιδέψουν στο Τέξας, ενώ η ίδια απέκτησε νομική υποστήριξη από την Alliance Defending Freedom, μια ισχυρή συντηρητική χριστιανική νομική οργάνωση.

Στη συνέχεια ακολούθησε η δημόσια και δικαστική παρέμβαση του Κεν Πάξτον, με αποτέλεσμα η υπόθεση να μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για το αμερικανικό κίνημα κατά των αμβλώσεων.

Τα στοιχεία αυτά τεκμηριώνουν την έντονη πολιτικοποίηση και δημόσια αξιοποίηση της υπόθεσης, όχι όμως ότι η Γουέστ ξεκίνησε εξαρχής τη σύγκρουση έχοντας αποδεδειγμένο πολιτικό κίνητρο.

«Μετέτρεψαν την οικογενειακή μας τραγωδία σε πολιτικό θέατρο»

Ακριβώς σε αυτή την πολιτική διάσταση επικεντρώνεται πλέον η οργή των βιολογικών γονέων.

Μέσω του δικηγόρου τους, κατηγόρησαν τη Γουέστ και το γραφείο του Κεν Πάξτον ότι μετέτρεψαν μια οικογενειακή τραγωδία σε «πολιτικό θέατρο», απορρίπτοντας την εικόνα ότι σχεδίαζαν να αφήσουν το παιδί χωρίς ιατρική φροντίδα.

Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών έχει εξελιχθεί και σε οικονομική και δικαστική σύγκρουση. Οι βιολογικοί γονείς έχουν κινηθεί νομικά εναντίον της Γουέστ για την παραβίαση της συμφωνίας παρένθετης μητρότητας.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ίδια σε δικαστικά έγγραφα, όταν αρνήθηκε να προχωρήσει στην άμβλωση, οι γονείς την είχαν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν από εκείνη 250.000 δολάρια, ποσό που, όπως υποστήριξε, θα την οδηγούσε σε οικονομική καταστροφή, αναφέρει η New York Post.

Όπως υποστηρίζουν οι βιολογικοί γονείς, η αρχική απόφαση για διακοπή της εγκυμοσύνης δεν ελήφθη επειδή δεν ήθελαν το παιδί, αλλά ύστερα από ιατρικές συζητήσεις για το πόσο σοβαρή ήταν η πάθηση και τι θα μπορούσε να συνεπάγεται για τη ζωή του.

Τώρα, μετά τη γέννηση, οι ίδιοι βρίσκονται στο πλευρό του στο νοσοκομείο και δηλώνουν ότι θα ακολουθήσουν τις συμβουλές της ιατρικής ομάδας που το φροντίζει.

Η Γουέστ συνεχίζει να διεκδικεί την επιμέλεια

Παρά τις προσωρινές αποφάσεις που την αποκλείουν από τις ιατρικές αποφάσεις και την επαφή με το παιδί, η Γουέστ δεν έχει εγκαταλείψει τη δικαστική μάχη για την επιμέλεια.

Η επόμενη κρίσιμη ακρόαση στο Τέξας έχει προγραμματιστεί για τις 25 Αυγούστου.

Η υπόθεση αφήνει πλέον ενώπιον των αμερικανικών δικαστηρίων ένα εξαιρετικά δύσκολο πλέγμα ερωτημάτων: μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένα συμβόλαιο παρένθετης μητρότητας, αν μπορεί να επιβάλει συνέπειες σε μια γυναίκα που αρνείται να κάνει άμβλωση, ποια πολιτεία έχει δικαιοδοσία όταν η κυοφόρος μετακινείται πριν από τον τοκετό και, κυρίως, ποιος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τη θεραπεία ενός βαριά άρρωστου παιδιού μετά τη γέννησή του.