Λευκάδα: Η στιγμή που το ιστιοπλοϊκό πέφτει πάνω σε ελλιμενισμένα σκάφη στον Κάλαμο – Δείτε το βίντεο

Βίντεο από τη Λευκάδα δείχνει ένα ιστιοπλοϊκό να προσκρούει σε ελλιμενισμένα σκάφη στο λιμάνι του Καλάμου, λόγω τεχνικού προβλήματος στην ντίζα. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ το Λιμενικό, που βρισκόταν ήδη στην περιοχή λόγω πυρκαγιάς, προσήγαγε τον πλοίαρχο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο από τη στιγμή που το ιστιοπλοϊκό πέφτει πάνω σε ελλιμενισμένα σκάφη, στο λιμάνι του Καλάμου, στη Λευκάδα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.
  • Το ιστιοπλοϊκό φέρεται να παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα στη ντίζα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε άλλα σκάφη. Ευτυχώς, δεν υπήρχαν επιβαίνοντες και δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί.
  • Ο πλοίαρχος του σκάφους προσήχθη στο Λιμεναρχείο. Το Λιμενικό επιλήφθηκε αμέσως, καθώς βρισκόταν ήδη στον Κάλαμο λόγω χθεσινής πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βίντεο από τη στιγμή που το ιστιοπλοϊκό πέφτει πάνω σε ελλιμενισμένα σκάφη, χθες, στο λιμάνι του Καλάμου, στη Λευκάδα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά το Λιμενικό, το περιστατικό συνέβη όταν το ιστιοφόρο ελληνικής σημαίας, με επτά επιβαίνοντες, έμπαινε στο λιμάνι του Καλάμου. Δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό, ενώ ο πλοίαρχος του σκάφους προσήχθη στο Λιμεναρχείο.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα ilefkada.gr, το ιστιοπλοϊκό φέρεται να παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα στη ντίζα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε άλλα σκάφη, όπου, ευτυχώς, δεν υπήρχαν επιβάτες.

Σημειώνεται ότι το Λιμενικό επιλήφθηκε αμέσως γιατί το σκάφος του βρισκόταν ήδη στον Κάλαμο, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο: 

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