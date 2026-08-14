Λευκάδα: Η στιγμή που το ιστιοπλοϊκό πέφτει πάνω σε ελλιμενισμένα σκάφη στον Κάλαμο – Δείτε το βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Βίντεο από τη στιγμή που το ιστιοπλοϊκό πέφτει πάνω σε ελλιμενισμένα σκάφη, χθες, στο λιμάνι του Καλάμου, στη Λευκάδα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά το Λιμενικό, το περιστατικό συνέβη όταν το ιστιοφόρο ελληνικής σημαίας, με επτά επιβαίνοντες, έμπαινε στο λιμάνι του Καλάμου. Δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό, ενώ ο πλοίαρχος του σκάφους προσήχθη στο Λιμεναρχείο.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα ilefkada.gr, το ιστιοπλοϊκό φέρεται να παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα στη ντίζα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε άλλα σκάφη, όπου, ευτυχώς, δεν υπήρχαν επιβάτες.

Σημειώνεται ότι το Λιμενικό επιλήφθηκε αμέσως γιατί το σκάφος του βρισκόταν ήδη στον Κάλαμο, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο: