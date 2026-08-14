Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη Πατρίτσια που έχασε την οικογένειά της σε τροχαίο στη Χαλκιδική – «Η θεία θα την συνοδεύσει στο ασθενοφόρο» λέει ο Πρόξενος

Στη Μολδαβία επιστρέφει σήμερα, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, η 7χρονη Πατρίτσια, η οποία επέζησε από το τρομακτικό τροχαίο που σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στην επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου–Νέου Μαρμαρά, στη Χαλκιδική.

Το κοριτσάκι επέζησε από ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στη Χαλκιδική στο οποίο έχασε τη ζωή τους οι δύο γονείς της και το έξι μηνών αδελφάκι της. Μετά από έναν μήνα νοσηλείας και πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων στη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε βελτίωση, επιτρέποντας την επιστροφή της στην πατρίδα της.

Από το πλάι της δεν έχει φύγει στιγμή η θεία της, η οποία μάλιστα έχει ζητήσει και την επιμέλειά της.

Τι λέει ο Πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη

Ο Πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Γιώργο Παλάζης, μιλώντας την Παρασκευή (14/8) στο MEGA είπε:

«Είναι αλήθεια ότι αύριο 15 Αυγούστου συμπληρώνεται ένας μήνας από αυτό το τραγικό περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια των δύο γονέων και του 6 μηνών βρέφους, της αδελφής της Πατρίτσιας, η οποία είναι 7 χρονών. Και σε δύο ώρες από τώρα θα γίνει η μεταφορά της από το Παπαγεωργίου, προς το Κισινάου της Μολδαβίας.

Από την προηγούμενη εβδομάδα η υγεία της βαίνει προς το καλύτερο. Αυτός ήταν και ο λόγος που την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ιατρικό συμβούλιο προκειμένου να αποφασιστεί για το αν είναι έτοιμη να ταξιδέψει η Πατρίτσια προς την Μολδαβία και με ποιον τρόπο θα ταξιδέψει.

Αν δηλαδή θα ήταν με αεροπορική πτήση ή με ασθενοφόρο. Τελικά επιλέχθηκε το ασθενοφόρο. Έτσι, γι’ αυτό το σκοπό χθες στις 3 η ώρα, έφτασε στη Θεσσαλονίκη ένα ασθενοφόρο πλήρως εξοπλισμένο από την Μολδαβία με ένα πλήρωμα αποτελούμενο από τέσσερις γιατρούς και έναν εντατικολόγο.

Επικεφαλής αυτής της ομάδας είναι ο γιατρός Ντουμίτρου Καρασίκ. Το μακρινό ταξίδι θα διαρκέσει πάνω από δεκαπέντε ώρες. Φυσιολογικά θα το θεώρησαν οι γιατροί πιο ασφαλή αυτόν τον τρόπο μεταφοράς, πιθανόν λόγω υψομέτρου και πιθανόν λέω πάλι δεν είμαι γιατρός, επειδή είχε και κάποιες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ίσως λόγω του υψομέτρου του αεροπλάνου να προτίμησαν οι γιατροί τη μεταφορά με το ασθενοφόρο», συνέχισε ο κ. Παλάζης.

«Θα ήθελα να πω είναι ότι εμείς από πλευράς μας θα θέλαμε να απευθύνουμε τις ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες προς τον διευθυντή του Παπαγεωργίου καθώς στο νοσηλευτικό προσωπικό, τους γιατρούς του προσωπικού του παιδοχειρουργικού τμήματος του Παπαγεωργίου, που έδειξαν αμέριστη φροντίδα γι’ αυτό το παιδί, την επιστημονική κατάρτιση, την ανθρωπιά τους και τη συγκινητική συμπαράσταση που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της Πατρίτσιας. Το ίδιο βέβαια επέδειξε και η ΜΕΘ του Ιπποκρατείου, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου», συμπλήρωσε ο κ. Παλάζης.

Και συνέχισε: «Είναι αλήθεια ότι αυτό το κορίτσι στάθηκε πάρα πολύ άτυχο, διότι εκτός του ότι, όπως προανέφερα, σκοτώθηκαν και οι δύο οι γονείς και το ένα του αδελφάκι και από πλευράς των θανόντων γονέων της, οι παππούδες, και αυτοί μόνο ένας ζει και η άλλη έχει πρόβλημα, έχει πάθει εγκεφαλικό. Πάντως η αδελφή, δηλαδή η θεία έχει αναλάβει πλέον την κηδεμονία, την υπεραγαπά και η οποία μάλιστα θα τη συνοδεύσει σήμερα σε δύο ώρες από τώρα μέσα στο ασθενοφόρο μαζί με το σύζυγό της, προκειμένου να μεταβούν μαζί με ασφάλεια προς το Κισινάου της Μολδαβίας».