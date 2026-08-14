e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα

Σήμερα ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ πληρώνονται:
- σήμερα 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
- έως σήμερα 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Η ΔΥΠΑ πληρώνει:
21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.