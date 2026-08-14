e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα

Σήμερα ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

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Oικονομία

πληρωμές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ πληρώνονται 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ και έως σήμερα 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ καταβάλλει 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και σημαντικά ποσά για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και μητρότητας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σήμερα ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ πληρώνονται:

  • σήμερα 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
  • έως σήμερα 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ πληρώνει:

21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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