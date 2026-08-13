Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες για τις πληρωμές όλων των ταμείων

Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026.
Ειδικότερα:
Στις 26 Αυγούστου 2026 θα χορηγηθούν τα ποσά:
- των κύριων συντάξεων από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
- των κύριων συντάξεων που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)
- και όλων των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
Στις 28 Αυγούστου 2026 θα πληρωθούν:
- από τα τέως ταμεία μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] οι κύριες συντάξεις
- και τα ποσά των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.