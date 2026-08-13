Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες για τις πληρωμές όλων των ταμείων

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Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026.

Ειδικότερα:

Στις 26 Αυγούστου 2026 θα χορηγηθούν τα ποσά:

των κύριων συντάξεων από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

των κύριων συντάξεων που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)

και όλων των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Στις 28 Αυγούστου 2026 θα πληρωθούν: