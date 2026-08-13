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Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες για τις πληρωμές όλων των ταμείων

Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026.

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Oικονομία

συντάξεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026.
  • Στις 26 Αυγούστου 2026 θα χορηγηθούν τα ποσά των κύριων συντάξεων από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και όλων των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα.
  • Στις 28 Αυγούστου 2026 θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μισθωτών, μαζί με τα ποσά των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026.

Ειδικότερα:

Στις 26 Αυγούστου 2026 θα  χορηγηθούν τα ποσά:

  • των κύριων συντάξεων  από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
  • των κύριων συντάξεων που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)
  • και όλων των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Στις 28 Αυγούστου 2026 θα πληρωθούν:

  • από τα τέως ταμεία μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] οι κύριες συντάξεις
  • και τα ποσά των κύριων και των επικουρικών  συντάξεων του Δημοσίου.
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