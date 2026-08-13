Ο Μέσι επέστρεψε στη δράση και «πάτησε ξανά χορτάρι» μετά τον θάνατο του πατέρα του – ΒΙΝΤΕΟ

Ο 39χρονος Λίονελ Μέσι επέστρεψε στη δράση και «πάτησε ξανά χορτάρι» μετά τον θάνατο του πατέρα του Χόρχε, στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Λεόν για το Leagues Cup.
Ο Λίονελ Μέσι βιώνει μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, καθώς λίγες ημέρες πριν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ταξίδεψε μαζί με την οικογένειά του στο Ροζάριο, προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία, λέγοντας το τελευταίο αντίο στον πατέρα του.
Λίγες ημέρες μετά, ο 39χρονος επέστρεψε στα γήπεδα αγωνιζόμενος.
We missed you, Messi.
Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4
— Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ertsports.gr, ο Μέσι πέρασε στο γήπεδο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει για την ομάδα του την ήττα (3-2), που έφερε και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.