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Ο Μέσι επέστρεψε στη δράση και «πάτησε ξανά χορτάρι» μετά τον θάνατο του πατέρα του – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Λίονελ Μέσι επέστρεψε στη δράση με την Ίντερ Μαϊάμι, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια. Ο 39χρονος σούπερ σταρ αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Λεόν για το Leagues Cup, στην οποία η ομάδα του ηττήθηκε με 3-2 και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

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Αθλητισμός

Λιονέλ Μέσι
πηγή: AP Photo/Pamela Smith
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 39χρονος Λίονελ Μέσι επέστρεψε στη δράση και «πάτησε ξανά χορτάρι» μετά τον θάνατο του πατέρα του Χόρχε, στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Λεόν για το Leagues Cup.
  • Ο Λίονελ Μέσι βιώνει μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, καθώς λίγες ημέρες πριν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια.
  • Ο Μέσι πέρασε στο γήπεδο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει για την ομάδα του την ήττα (3-2), που έφερε και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

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Ο 39χρονος Λίονελ Μέσι επέστρεψε στη δράση και «πάτησε ξανά χορτάρι» μετά τον θάνατο του πατέρα του Χόρχε, στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Λεόν για το Leagues Cup.

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Ο Λίονελ Μέσι βιώνει μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, καθώς λίγες ημέρες πριν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ταξίδεψε μαζί με την οικογένειά του στο Ροζάριο, προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία, λέγοντας το τελευταίο αντίο στον πατέρα του.

Λίγες ημέρες μετά, ο 39χρονος επέστρεψε στα γήπεδα αγωνιζόμενος.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ertsports.gr, ο Μέσι πέρασε στο γήπεδο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει για την ομάδα του την ήττα (3-2), που έφερε και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

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