Ο Μέσι επέστρεψε στη δράση και «πάτησε ξανά χορτάρι» μετά τον θάνατο του πατέρα του – ΒΙΝΤΕΟ

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Ο 39χρονος Λίονελ Μέσι επέστρεψε στη δράση και «πάτησε ξανά χορτάρι» μετά τον θάνατο του πατέρα του Χόρχε, στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Λεόν για το Leagues Cup.

Ο Λίονελ Μέσι βιώνει μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, καθώς λίγες ημέρες πριν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ταξίδεψε μαζί με την οικογένειά του στο Ροζάριο, προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία, λέγοντας το τελευταίο αντίο στον πατέρα του.

Λίγες ημέρες μετά, ο 39χρονος επέστρεψε στα γήπεδα αγωνιζόμενος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ertsports.gr, ο Μέσι πέρασε στο γήπεδο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει για την ομάδα του την ήττα (3-2), που έφερε και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.