Λιονέλ Μέσι: Βάζει «φρένο» στην καριέρα του επ’ αόριστον – Αβέβαιο το μέλλον του μετά τον θάνατο του πατέρα του

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Μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του διανύει ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πήρε την απόφαση να θέσει την ποδοσφαιρική του καριέρα σε παύση επ’ αόριστον, αναφέρει η ιστοσελίδα Foot Mercato.

Ο χαμός του 68χρονου πατέρα του, Χόρχε Μέσι, βύθισε στο πένθος τον Αργεντινό σταρ, ο οποίος αποφάσισε να αποσυρθεί από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για να σταθεί δίπλα στους δικούς του ανθρώπους.

Ο άνθρωπος που διαμόρφωσε τον θρύλο του

Ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή σε κλινική του Ροσάριο έπειτα από μακρά μάχη με ασθένεια, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στη ζωή και την καριέρα του γιου του.

Πολύ περισσότερο από ένας απλός πατέρας, υπήρξε ο πρώτος σύμβουλος, μάνατζερ και το αδιαμφισβήτητο στήριγμα του Λιονέλ από τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο.

Από την Νιούελς Ολντ Μπόις μέχρι τη μετακόμιση στην Ισπανία, στάθηκε δίπλα του σε κάθε κρίσιμο στάδιο της εξέλιξής του, κάνοντας τις απαραίτητες θυσίες για να μπορέσει ο γιος του να κυνηγήσει το όνειρό του.

Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας από τις πιο λαμπρές διαδρομές στην ιστορία του αθλήματος.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου Μουντιάλ, η υγεία του Χόρχε αποτελούσε ήδη σοβαρή πηγή ανησυχίας για την οικογένεια. Παρά την απόσταση και τις απαιτήσεις του τουρνουά, η προσωπική αυτή κατάσταση επιβάρυνε σημαντικά τον αρχηγό της «Αλμπισελέστε».

Λίγους μήνες αργότερα, έφτασε η δυσάρεστη είδηση. Μόλις ενημερώθηκε για τον θάνατό του, ο Μέσι διέκοψε αμέσως τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με την Ίντερ Μαϊάμι και ταξίδεψε στην Αργεντινή.

Η κηδεία, που τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Ροσάριο, ήταν μια ιδιαίτερα οδυνηρή στιγμή για τον GOAT του αθλήματος, ο οποίος έκτοτε επιλέγει να παραμείνει με την οικογένειά του, χωρίς να ορίσει ημερομηνία επιστροφής στις ΗΠΑ.

Δεν γνωρίζει πότε θέλει να επιστρέψει

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τύπου της Αργεντινής, συμπεριλαμβανομένης της Doble Amarilla, ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τις ποδοσφαιρικές του δεσμεύσεις για να βιώσει το πένθος του και να στηρίξει τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή του στην Ίντερ Μαϊάμι, εξέλιξη που επιβεβαιώνει πως το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα.

Απόλυτη προτεραιότητα του παίκτη είναι πλέον η οικογένειά του, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του, τα αδέλφια του, τη σύζυγό του και τα παιδιά του.

Παράλληλα, αρκετά μέλη της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, μεταξύ των οποίων οι Λεάνδρο Παρέδες, Νικολάς Οταμέντι και Άνχελ Ντι Μαρία, αναμένεται να τον επισκεφθούν για να του συμπαρασταθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, το μέλλον της επαγγελματικής καριέρας του Λιονέλ Μέσι προκαλεί αναπόφευκτα πολλά ερωτήματα.

Ο Τύπος της Αργεντινής έχει ήδη αρχίσει να δημοσιεύει σενάρια για μια παρατεταμένη αποχή χωρίς σαφές χρονικό ορίζοντα, καθώς ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι δεν έχει δώσει καμία ένδειξη για το πότε ενδέχεται να πατήσει ξανά χορτάρι.

Παρότι τίποτα δεν υποδεικνύει αυτή τη στιγμή ότι αποφάσισε να κρεμάσει οριστικά τα παπούτσια του, η απόφασή του να αναστείλει τις υποχρεώσεις του επ’ αόριστον ανοίγει μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας.