Παίκτης αμερικανικού ποδοσφαίρου προπονήθηκε για μία ώρα με δηλητηριώδες φίδι στο κράνος του – ΦΩΤΟ

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Ένα πρωτοφανές και άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολική ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου στο Αρκάνσας των ΗΠΑ, όταν ένας αθλητής προπονήθηκε επί μία ολόκληρη ώρα χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι μέσα στο κράνος του ήταν εγκλωβισμένο ένα δηλητηριώδες φίδι.

Ο αθλητικός διευθυντής του λυκείου Maumelle, Κερκ Χόρτον, δήλωσε ότι το προσωπικό έμεινε άναυδο όταν ένας από τους παίκτες έφερε το κράνος του για επιθεώρηση στη μέση της προπόνησης, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν στο εσωτερικό του ένα φίδι είδους «cottonmouth» (ακάνθοφις) μήκους 60 εκατοστών.

«Ήταν πραγματικά απλώς σοκ – δεν το πίστευα. Έχω περισσότερες πιθανότητες να κερδίσω το λαχείο παρά να δω κάτι τέτοιο στα δέκα χρόνια που είμαι εδώ», δήλωσε.

Το δηλητηριώδες φίδι φαίνεται πως είχε τρυπώσει κάτω από την επένδυση (μαξιλαράκια) του κράνους, μένοντας κρυμμένο μέχρι τη στιγμή που ο μαθητής-αθλητής άρχισε να νιώθε κάτι… περίεργο στο κεφάλι του κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Επιχείρηση απομάκρυνσης

Το προσωπικό του σχολείου κατάφερε να ασφαλίσει το κράνος μέσα σε μια πλαστική τσάντα μέχρι να φτάσει η Υπηρεσία Προστασίας Ζώων του Maumelle (Maumelle Animal Services) για να παραλάβει το ερπετό.

Εικόνες δείχνουν πώς η υπηρεσία κατάφερε να τοποθετήσει με ασφάλεια το κράνος σε έναν νεροχύτη, ώστε να εξαναγκάσει το φίδι να βγει έξω και να το αιχμαλωτίσει.

«Έχω βγάλει φίδι από αεραγωγό αυτοκινήτου, από τη μηχανή, από τσάντες, από σακίδια. Μέσα σε κράνος; Ποτέ», σημείωσε στο KATV ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ζώων, Κρις Ντέιβις.

«Ήταν πολύ εξωπραγματικό. Έπρεπε να είσαι εκεί και να βγάλεις φωτογραφίες για να πεις ότι αυτό ήταν αληθινό».

Ο Ντέιβις σημείωσε ότι, μετά τον κροταλία, το «cottonmouth» είναι το δεύτερο πιο δηλητηριώδες φίδι στο Αρκάνσας, με το συγκεκριμένο είδος να προτιμά να καταφεύγει σε σκοτεινούς και προστατευμένους χώρους.

Η Υπηρεσία Ζώων του Maumelle μετέφερε έκτοτε το φίδι και το απελευθέρωσε σε μια δασική περιοχή, μακριά από το σχολείο.