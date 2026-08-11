Γιαννακόπουλος – Γιόκιτς: Η αποκάλυψη που έφτασε μέχρι το ESPN και το Yahoo Sports

Το γύρο του Ατλαντικού έκαναν οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μετά την αποκάλυψη ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR επιχείρησε να αποκτήσει τον Σέρβο σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς.

Η υπόθεση βρέθηκε στο επίκεντρο του αμερικανικού αθλητικού Τύπου, με ESPN και Yahoo Sports να καταγράφουν την αποκάλυψη του Γιαννακόπουλου και το ενδεχόμενο μιας νέας κίνησης του Παναθηναϊκού για τον τρεις φορές MVP του NBA.

Το ESPN αναφέρεται στην πρόταση του Παναθηναϊκού AKTOR προς τους Ντένβερ Νάγκετς για την εξαγορά του τελευταίου εγγυημένου έτους του συμβολαίου του Νίκολα Γιόκιτς, αλλά και στην πρόθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να επανέλθει για την απόκτησή του, όταν ο Σέρβος σταρ θα έχει τη δυνατότητα να μείνει ελεύθερος.

Παράλληλα, το αμερικανικό δίκτυο καταγράφει τις οικονομικές παραμέτρους της υπόθεσης. Όπως σημειώνει, ο Γιόκιτς ενδέχεται να μείνει unrestricted free agent το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον δεν κάνει χρήση της οψιόν που προβλέπει το συμβόλαιό του για την επόμενη σεζόν.

Σε διαφορετική περίπτωση, από τον Ιούλιο του 2027 θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει με τους Νάγκετς νέα πενταετή επέκταση ύψους 359,5 εκατ. δολαρίων, η οποία θα αποτελούσε το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA.

Αναφορά στην υπόθεση έκανε και το Yahoo Sports, αναδεικνύοντας την προσπάθεια του Παναθηναϊκού AKTOR να αποκτήσει τα δικαιώματα του Νίκολα Γιόκιτς από τους Ντένβερ Νάγκετς.

Το αμερικανικό μέσο στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να επανέλθει για τον Σέρβο σούπερ σταρ, εφόσον εκείνος βγει στην αγορά ως ελεύθερος, βάζοντας έτσι την προοπτική μιας μετακίνησής του στην Ευρώπη στο κάδρο της συζήτησης για το μέλλον του.

Η είδηση δεν έμεινε μόνο στα δύο μεγάλα αμερικανικά μέσα, καθώς αναπαράχθηκε ευρέως και από άλλα αθλητικά δίκτυα και ιστοσελίδες στις ΗΠΑ. Η έκταση που πήρε η υπόθεση αποτυπώνει το ενδιαφέρον που προκάλεσε η προοπτική μιας μετακίνησης του Γιόκιτς στην Ευρώπη, παρά τις σημαντικές οικονομικές δυσκολίες που θα συνεπαγόταν ένα τέτοιο εγχείρημα.

Greek team owner says he made a “very serious offer” to buyout Jokić away from the Nuggets 😳 Dimitris Giannakopoulos says he’s “not going anywhere” until he lands his “dream” player to the Panathinaikos Aktors 👀 (via @Eurohoopsnet) pic.twitter.com/RbflnQo1yh — Bleacher Report (@BleacherReport) August 10, 2026

Greek powerhouse Panathinaikos’s owner says he made an offer to the Nuggets for Nikola Jokić. “There is one player who remains a dream of mine, whom I haven’t signed yet, but I will sign next year. It’s Jokić, the best player in the world.” via @euroinsiders pic.twitter.com/vgSpHFfE3n — Front Office Sports (@FOS) August 10, 2026

Panathinaikos owner Dimitrios Giannakopoulos says he has proposed buying out the final season of Nikola Jokic’s NBA contract and believes he can sign him next summer. 👀 pic.twitter.com/1E2ATe3MuR — TSN (@TSN_Sports) August 10, 2026

Nikola Jokić’s NBA, Nuggets future gets wild twist from Greek owner https://t.co/8t0ILQKTIl pic.twitter.com/HRYBxcDr1w — New York Post (@nypost) August 10, 2026

Τι δήλωσε ο Γιαννακόπουλος

«Ο παίκτης που ονειρεύομαι και δεν έχω υπογράψει ακόμα, θα τον υπογράψω του χρόνου. Είναι ο Γιόκιτς. Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μην γελάτε καθόλου. Αν δεν φέρω τον Γιόκιτς δεν πάω πουθενά. Φέτος προσπάθησα να κάνω μια πρόταση. Πάρτε τηλέφωνο τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και ρωτήστε τον. Ο κόσμος θα λέει ότι κάνω πλάκα, αλλά έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο. Αυτή απορρίφθηκε», είπε.

Και συνέχισε: «Ξέρω ότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Ξέρετε τα νούμερα του. Προσπάθησα να εξαγοράσω την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, δεν το σκέφτηκαν καν. Τους πήρε μερικά δευτερόλεπτα για να πουν ‘Ποιος; Ελλάδα; Τι; Αντίο’ από την ομάδα του. Ας περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Είμαι ένας άνθρωπος με τα πολύ πάνω του και τα πολύ κάτω του».