Γιαννακόπουλος – Γιόκιτς: Η αποκάλυψη που έφτασε μέχρι το ESPN και το Yahoo Sports

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την προσπάθεια απόκτησης του Νίκολα Γιόκιτς απασχόλησαν έντονα τον αμερικανικό αθλητικό Τύπο, με ESPN και Yahoo Sports να καταγράφουν την αποκάλυψη. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού AKTOR επιβεβαίωσε την πρόταση για εξαγορά του συμβολαίου του Σέρβου σούπερ σταρ και την πρόθεσή του να επανέλθει για την απόκτησή του όταν εκείνος μείνει ελεύθερος.

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Αθλητισμός

Γιαννακόπουλος – Γιόκιτς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το γύρο του Ατλαντικού έκαναν οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μετά την αποκάλυψη ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR επιχείρησε να αποκτήσει τον Σέρβο σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς.
  • Η υπόθεση βρέθηκε στο επίκεντρο του αμερικανικού αθλητικού Τύπου, με ESPN και Yahoo Sports να καταγράφουν την πρόθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να επανέλθει για την απόκτησή του, όταν ο Σέρβος σταρ θα έχει τη δυνατότητα να μείνει ελεύθερος.
  • Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δήλωσε: «Ο παίκτης που ονειρεύομαι και δεν έχω υπογράψει ακόμα, θα τον υπογράψω του χρόνου. Είναι ο Γιόκιτς. … έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο. Αυτή απορρίφθηκε».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το γύρο του Ατλαντικού έκαναν οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μετά την αποκάλυψη ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR επιχείρησε να αποκτήσει τον Σέρβο σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς.

Η υπόθεση βρέθηκε στο επίκεντρο του αμερικανικού αθλητικού Τύπου, με ESPN και Yahoo Sports να καταγράφουν την αποκάλυψη του Γιαννακόπουλου και το ενδεχόμενο μιας νέας κίνησης του Παναθηναϊκού για τον τρεις φορές MVP του NBA.

Το ESPN αναφέρεται στην πρόταση του Παναθηναϊκού AKTOR προς τους Ντένβερ Νάγκετς για την εξαγορά του τελευταίου εγγυημένου έτους του συμβολαίου του Νίκολα Γιόκιτς, αλλά και στην πρόθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να επανέλθει για την απόκτησή του, όταν ο Σέρβος σταρ θα έχει τη δυνατότητα να μείνει ελεύθερος.

Παράλληλα, το αμερικανικό δίκτυο καταγράφει τις οικονομικές παραμέτρους της υπόθεσης. Όπως σημειώνει, ο Γιόκιτς ενδέχεται να μείνει unrestricted free agent το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον δεν κάνει χρήση της οψιόν που προβλέπει το συμβόλαιό του για την επόμενη σεζόν.

Σε διαφορετική περίπτωση, από τον Ιούλιο του 2027 θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει με τους Νάγκετς νέα πενταετή επέκταση ύψους 359,5 εκατ. δολαρίων, η οποία θα αποτελούσε το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA.

Αναφορά στην υπόθεση έκανε και το Yahoo Sports, αναδεικνύοντας την προσπάθεια του Παναθηναϊκού AKTOR να αποκτήσει τα δικαιώματα του Νίκολα Γιόκιτς από τους Ντένβερ Νάγκετς.

Το αμερικανικό μέσο στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να επανέλθει για τον Σέρβο σούπερ σταρ, εφόσον εκείνος βγει στην αγορά ως ελεύθερος, βάζοντας έτσι την προοπτική μιας μετακίνησής του στην Ευρώπη στο κάδρο της συζήτησης για το μέλλον του.

Η είδηση δεν έμεινε μόνο στα δύο μεγάλα αμερικανικά μέσα, καθώς αναπαράχθηκε ευρέως και από άλλα αθλητικά δίκτυα και ιστοσελίδες στις ΗΠΑ. Η έκταση που πήρε η υπόθεση αποτυπώνει το ενδιαφέρον που προκάλεσε η προοπτική μιας μετακίνησης του Γιόκιτς στην Ευρώπη, παρά τις σημαντικές οικονομικές δυσκολίες που θα συνεπαγόταν ένα τέτοιο εγχείρημα.

Τι δήλωσε ο Γιαννακόπουλος

«Ο παίκτης που ονειρεύομαι και δεν έχω υπογράψει ακόμα, θα τον υπογράψω του χρόνου. Είναι ο Γιόκιτς. Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μην γελάτε καθόλου. Αν δεν φέρω τον Γιόκιτς δεν πάω πουθενά. Φέτος προσπάθησα να κάνω μια πρόταση. Πάρτε τηλέφωνο τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και ρωτήστε τον. Ο κόσμος θα λέει ότι κάνω πλάκα, αλλά έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο. Αυτή απορρίφθηκε», είπε.

Και συνέχισε: «Ξέρω ότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Ξέρετε τα νούμερα του. Προσπάθησα να εξαγοράσω την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, δεν το σκέφτηκαν καν. Τους πήρε μερικά δευτερόλεπτα για να πουν ‘Ποιος; Ελλάδα; Τι; Αντίο’ από την ομάδα του. Ας περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Είμαι ένας άνθρωπος με τα πολύ πάνω του και τα πολύ κάτω του».

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