ΑΕΚ: Αποκάλυψε τη εντός έδρας φανέλα της για τη σεζόν 2026-27 – ΦΩΤΟ

Η ΑΕΚ αποκάλυψε την εντός έδρας φανέλα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές της στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, η οποία βρίσκεται προ των πυλών.
Η κιτρινόμαυρη εμφάνιση παρουσιάζει ορισμένες διαφορές σε σχέση με την περσινή, αλλά διατηρεί τα παραδοσιακά στοιχεία της “Ένωσης”.
Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ ξεκινούν την Τετάρτη (12/8), καθώς αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ για το Super Cup.
New season, new goals! ⚽️
Σας παρουσιάζουμε την νέα Επίσημη Home Jersey 26/27.
Διαθέσιμη τώρα στο https://t.co/YNqXWD9lH5 και στο Allwyn Arena AEK Store.
🔗 https://t.co/CLYVzh4dEh pic.twitter.com/M7WnQEbVHX
— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 10, 2026