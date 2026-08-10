ΑΕΚ: Αποκάλυψε τη εντός έδρας φανέλα της για τη σεζόν 2026-27 – ΦΩΤΟ

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Η ΑΕΚ αποκάλυψε την εντός έδρας φανέλα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές της στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, η οποία βρίσκεται προ των πυλών.

Η κιτρινόμαυρη εμφάνιση παρουσιάζει ορισμένες διαφορές σε σχέση με την περσινή, αλλά διατηρεί τα παραδοσιακά στοιχεία της “Ένωσης”.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ ξεκινούν την Τετάρτη (12/8), καθώς αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ για το Super Cup.