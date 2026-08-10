Τραγωδία στα Τρίκαλα: Πέθανε βρέφος 15 μηνών

Ανείπωτη τραγωδία το πρωί της Δευτέρας στα Τρίκαλα. Η τοπική κοινωνία βυθίστηκε στο πένθος από την τραγική είδηση του θανάτου ενός βρέφους μόλις 15 μηνών.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, το βρέφος εντοπίστηκε από την οικογένειά του χωρίς αισθήσεις, η οποία ειδοποίησε αμέσως το 166. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία: ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το μωρό και το μετέφερε στο γενικό νοσοκομείο Τρικάλων.

Εκεί, οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών κατέβαλαν γιγαντιαίες και υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν στη ζωή, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναζωογόνησης. Δυστυχώς, παρά τη μάχη με το χρόνο που έδωσε το υγειονομικό προσωπικό, το 15 μηνών παιδί δεν τα κατάφερε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Φως στις συνθήκες και την αιτία που προκάλεσαν το θάνατο του βρέφους αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση, μετά τη διενέργεια της προγραμματισμένης νεκροψίας-νεκροτομής. Την προανάκριση για τη διακρίβωση των συνθηκών έχει αναλάβει η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.