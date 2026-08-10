Κινηματογραφική καταδίωξη από την Κόρινθο έως το Αντίρριο – Ταυτοποιήθηκε 38χρονος, έρευνες για τον εντοπισμό του

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε από την Κόρινθο έως το Αντίρριο, κατά την οποία ένας 38χρονος Βούλγαρος οδηγός φέρεται να προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, να εμβόλισε περιπολικά και να διέφυγε πεζός μετά την ακινητοποίηση του οχήματος από πυροβολισμούς στα λάστιχα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κινηματογραφική καταδίωξη που ξεκίνησε από την Κόρινθο και κατάληξε στο Αντίρριο, με τον οδηγό να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και να εμβολίζει περιπολικά. Ταυτοποιήθηκε 38χρονος Βούλγαρος ως ο οδηγός.
  • Ο οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πάνω στη Γέφυρα, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν τα λάστιχα του οχήματος. Εγκατέλειψε το ΙΧ και διέφυγε πεζός, αποφεύγοντας τη σύλληψη.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης. Ο Βούλγαρος ενεπλάκη αρχικά σε περιστατικό κλοπής Δανών τουριστών στα Μέγαρα.

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Κινηματογραφική καταδίωξη που ξεκίνησε από την Κόρινθο και κατάληξε στο Αντίρριο σημειώθηκε πριν απο λίγες ημέρες. Σε αυτήν ο οδηγός φέρεται να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και να εμβόλισε περιπολικά της αστυνομίας.

Η ασφάλεια Πατρών κατάφερε να ταυτοποιήσει τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος είναι ένας 38χρονος Βούλγαρος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία διαβιβάστηκε στην εισαγγελία Μεσολογγίου, ενώ αναμένεται να εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.

Το χρονικο

Η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από την Κορινθία και συνεχίστηκε μέχρι το Αντίρριο και τη Γέφυρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πάνω στη Γέφυρα, με τον δράστη να εγκλωβίζεται από τους αστυνομικούς σε χωράφι στο Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας. Μάλιστα, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα λάστιχα του οχήματος, προκειμένου να το ακινητοποιήσουν.

Ο οδηγός εν συνεχεία εγκατέλειψε το ΙΧ και διέφυγε πεζός, καταφέρνοντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο Βούλγαρος ενεπλάκη αρχικά σε περιστατικό κλοπής Δανών τουριστών, στα Μέγαρα.

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