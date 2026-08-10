Κινηματογραφική καταδίωξη από την Κόρινθο έως το Αντίρριο – Ταυτοποιήθηκε 38χρονος, έρευνες για τον εντοπισμό του

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Κινηματογραφική καταδίωξη που ξεκίνησε από την Κόρινθο και κατάληξε στο Αντίρριο σημειώθηκε πριν απο λίγες ημέρες. Σε αυτήν ο οδηγός φέρεται να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και να εμβόλισε περιπολικά της αστυνομίας.

Η ασφάλεια Πατρών κατάφερε να ταυτοποιήσει τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος είναι ένας 38χρονος Βούλγαρος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία διαβιβάστηκε στην εισαγγελία Μεσολογγίου, ενώ αναμένεται να εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.

Το χρονικο

Η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από την Κορινθία και συνεχίστηκε μέχρι το Αντίρριο και τη Γέφυρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πάνω στη Γέφυρα, με τον δράστη να εγκλωβίζεται από τους αστυνομικούς σε χωράφι στο Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας. Μάλιστα, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα λάστιχα του οχήματος, προκειμένου να το ακινητοποιήσουν.

Ο οδηγός εν συνεχεία εγκατέλειψε το ΙΧ και διέφυγε πεζός, καταφέρνοντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο Βούλγαρος ενεπλάκη αρχικά σε περιστατικό κλοπής Δανών τουριστών, στα Μέγαρα.